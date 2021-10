Украинка в паре с румынкой проиграла в финале турнира WTA в Москве

В решающем поединке сеяный на соревнованиях под четвертым номером украинско-румынский дуэт уступил паре Юлия Остапенко (Латвия) / Катерина Синякова (Чехия), посеянной второй.

В первом сете сильнее был латвийско-чешский дуэт – 6:2, во второй партии пара Киченок и Олару – 6:4.

На чемпионском тай-брейке Киченок и Олару, уступая 3:7, сумели сравнять счет, но потом проиграли три из четырех очков – 8:10.

На церемонии награждения украинка Киченок отметила, что ей за честь играть в “финале турнира с большой историей”, отметив атмосферу соревнований в столице России.

Match tiebreak in Moscow *

The No.2 seeds @JelenaOstapenk8 and @K_Siniakova claim the doubles title at the VTB Kremlin Cup! * pic.twitter.com/ltSygENb5S

— wta (@WTA) October 23, 2021

Как подчеркивает “Большой теннис Украины”, Киченок и Олару в Москве провели свой четвертый финал в 2021 году на турнирах под эгидой WTA: украинка и румынка победили в парном разряде на соревнованиях в Чикаго (США) и Санкт-Петербурге (РФ), а в Бад-Хомбурге (Германия) проиграли в решающем матче.

Контекст:

VTB Kremlin Cup 2021 проходит в закрытом помещении на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $565,53 тыс.

В четвертьфинале Kremlin Cup Киченок и Олару выиграли у россиянок Анны Калинской и Анастасии Потаповой, в полуфинале – также у россиянок, Нателы Дзаламидзе и Камиллы Рахимовой.

