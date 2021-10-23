 

Пугачева отказалась за 50 тысяч рублей знакомиться с грузинским князем

23.10.2021, 17:36, Новости дня
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Он рассказал, что раньше Пугачова часто выступала в ночном клубе “Арлекино”, которым он владел. Во время одного из таких выступлений с ней захотел познакомиться грузинский князь.

“50 тыс. – упаковка, 50 тыс. руб. Он говорит: “Миш, пусть Аллочка споет что-нибудь”. Я спокойно беру эту упаковку, приношу к ней. Говорю: “Вот один грузинский князь хочет познакомиться, чтобы ты спела что-нибудь”, – рассказал Звездинский.

Однако певица отказалась от такого предложения.

“Передай, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет. Я Пугачева”, – процитировал Звездинский певицу.

Контекст:

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева замужем за 45-летним шоуменом Максимом Галкиным. Они поженились 23 декабря 2011 года.

У пары двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, Орбакайте, 50 лет. Ее отец – литовский артист эстрадно-циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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