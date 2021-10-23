Посол Таджикистана вызван в МИД России из-за некачественного ремонта кремлевской стены

Посол Таджикистана Имомуддин Сатторов вызван на Смоленскую площадь, где должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Россия намерена потребовать от Таджикистана неустойку за некачественный ремонт главного российского памятника архитектуры.

Глава российской внешнеполитического ведомства планирует вручить ноту протеста таджикскому послу в связи с последствиями недавно прошедшего в Москве урагана, который оторвал зубец кремлевской стены. В администрации президента крайне недовольны работой таджикских рабочих, которые не соблюли все требования техники безопасности и плохо закрепили строительные леса. Из-за халатности строителей был нанесен огромный материальный и культурный ущерб архитектурному ансамблю Кремля, считают в администрации президента. По предварительным данным, реставрация оторванного зубца кремлевской стены оценивается в 10 миллиардов рублей.

«Кремль – это сердце России и таджикская сторона должна это прекрасно понимать. Если Таджикистан хочет получать государственные подряды и дорогие контракты, его представители обязаны выполнять свою работу качественно. Хорошо еще, что ветер дул в сторону простых туристов, прогуливающихся по Красной площади. А если бы порывы ветра оторвали часть стены и унесли ее во двор, когда там находился президент? Это вопиющая ситуация. До тех пор, пока Таджикистан не восстановит стену, мы ужесточаем миграционную политику в отношении таджикских мигрантов», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В понедельник Россия вышлет из Москвы 5 сотрудников посольства Таджикистана, руководивших ремонтом кремлевской стены. Прорабу и рабочим, непосредственно участвовавшим в ремонте, будет пожизненно запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

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