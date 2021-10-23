Мнение: Следующая цель

Медрегулятор США предварительно одобрил вакцину от COVID-19 для детей 5-11 лет. Препарат был разработан и произведён консорциумом фирм Pfizer и BioNTech. Вопрос о возможности массового применения вакцины для детей будет рассмотрен 26 октября.

Это, конечно, их, империалистическое, дело, но проблема в том, что в России детей тоже намерены подвергнуть таким же процедурам. Небезызвестный Гинцбург уже неоднократно заявлял о готовности вакцины на основе все того же Спутника V (по сути, просто разбавленного) для применения ее по детям.

Подготовка к детской вакцинации идет полным ходом. Пока прививка не включена в Национальный календарь, идут «кривыми» маршрутами, как московский мэр Собянин, который вводит поголовное тестирование в школах, на основании результатов которого детей могут отстранять от занятий. Заход здесь очевиден — давление на родителей, которым будет предложен выбор: либо постоянная угроза перевода на удаленку, либо согласие на укол ребенку. Москве вообще повезло — она как медицинский барак в Освенциме. Все новое всегда испытывают на москвичах.

В очередной раз можно сказать только одно: хороший товар не продают насильно. Если с вакциной нет проблем, побочных эффектов и отложенных последствий, то насильно заставлять людей ее принимать нет ни малейшего смысла. Достаточно предъявить результат.

С результатом же не складывается. Мало того — бесконечное вранье только создает новые вопросы и растущее отторжение. Уже давно забыты уверения, что вакцинированные не болеют. Уже забыто, что болеют, но легко и редко. Уже все более очевидным становится тот факт, что вакцинация от коронавируса — это довольно странная процедура, после которой мало что меняется, но зато серьезно возрастают риски. Хотя бы потому, что всё делается вопреки всем предыдущим методам, рекомендациям, протоколам и практике.

И вот теперь всё это готовятся применить по детям. Подозревать российскую власть в гуманизме и человеколюбии столь же нелепо, как доктора Менгеле — в следовании клятве Гиппократа. Клятва — она для людей, унтерменши в их число не входят. Поэтому не спасение детей — цель кремлевского режима. Цель — в неукоснительном следовании задачам, которые поставлены извне. И люди, которые ставят эти задачи, достаточно сильны, чтобы навязывать такую повестку даже Соединенным Штатам. Кремлевские, понятно, в этой ситуации просто берут под козырек.

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