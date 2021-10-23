«Возвращают частицу достоинства»

Германия впервые согласилась платить пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда. Но власти РФ все равно недовольны.

В начале октября правительство ФРГ впервые согласилось выплачивать ежемесячные пенсии евреям, пережившим холокост. Среди них — выжившие во время блокады Ленинграда. Долгожданные для многих выплаты не инициатива германских властей, а результат их переговоров с Комиссией по еврейским материальным искам к Германии (Клеймс Конференс), основанной еще в 1951 году представителями 23 крупных международных еврейских организаций.

МИД РФ выступил против такого жеста властей ФРГ и заявил, что не приемлет разделения блокадников по национальности. Почему именно евреи блокадного Ленинграда получат пенсии от Берлина и как такого решения добивались почти 70 лет — в материале «Новой».

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По новым, расширенным критериям Германия обязалась каждый месяц выплачивать по 375 евро (около 31 тысячи рублей по нынешнему курсу) евреям, пережившим холокост в нескольких точках планеты: это евреи — жители блокадного Ленинграда, евреи, скрывавшиеся во Франции во время войны, а также те, кто подвергался гонениям в Румынии из-за еврейского происхождения. Право на пенсии есть у тех, кто провел на указанных территориях не менее трех месяцев и еще не получает связанных с холокостом пенсий. Согласно данным Клеймс Конференс, по этим критериям на пенсии могут рассчитывать 6500 евреев по всему миру.

«Есть историческая доказательная база, нацисты сбрасывали [в Ленинграде] листовки с воздуха, призывающие выдавать и уничтожать евреев и так далее», — говорит в беседе с «Новой» вице-президент Клеймс Конференс Шломо Гур.

В первые годы после Второй мировой войны комиссия поставила перед собой две цели: добиться индивидуальных компенсаций для выживших в холокост и вернуть украденную у евреев во время войны собственность.

«В результате переговоров с Клеймс Конференс, которые ведутся с 1952 года, правительство Германии выплатило в общей сложности около 90 млрд долларов индивидуальных компенсаций за страдания и убытки, понесенные в результате преследований со стороны нацистов», — добавил Гур.

С тех пор Комиссия по еврейским материальным искам последовательно расширяет категории для реституций. Ранее евреи, пережившие блокаду Ленинграда, уже получали единовременные компенсационные выплаты. Теперь же через переговоры с властями ФРГ комиссия добилась ежемесячных пенсий для них, отметил вице-президент организации.

Кроме того, единовременную выплату 2500 евро (более 206 тысяч рублей) от Фонда «Дети Холокоста» получат жертвы преследований и военных преступлений в Ленинграде, Франции и Румынии, родившиеся не ранее 1928 года.

Евреи-блокадники также получили разовые выплаты из Фонда помощи (Hardship Fund) и дополнительные 1200 евро в связи с пандемией коронавируса. Клеймс Конференс ожидает, что с 1 декабря 2021 года им поступит аналогичный платеж от правительства ФРГ.

Как пенсии найдут адресатов

Германия будет выплачивать компенсации индивидуально лицам, которые соответствуют критериям. Как уточнили в Клеймс Конференс, пенсии полагаются всем евреям-блокадникам, проживающим в настоящее время в любой стране мира и получившим ранее единовременную компенсацию.

В ближайшие две-три недели по адресам евреев, переживших холокост, отправят письма с небольшой анкетой, которую будет необходимо заполнить и отослать обратно в Клеймс Конференс, запечатав в приложенный конверт. По словам Гура, этого будет достаточно для получения ежемесячной пенсии. Вице-президент комиссии отметил, что адреса и номера банковских счетов, имеющиеся в распоряжении Клеймс Конференс, максимально точны и актуальны, так как их перепроверяли перед последними коронавирусными выплатами.

Если за это время человек, который считает, что он соответствует требованиям, не получит письмо, он сможет обратиться в один из офисов Клеймс Конференс. В организации не раскрывают имен евреев-блокадников, которым теперь положены пенсии, ссылаясь на конфиденциальность информации.

«Пережившие холокост проживают сегодня в 83 странах, и наша задача — обеспечить компенсации и социальную заботу о пострадавших, где бы они ни проживали, включая страны бывшего СССР», — объяснил Шломо Гур.

По словам президента Клеймс Конференс Гидеона Тейлора, важность переговоров с Германией с каждым годом увеличивается, так как последнее поколение выживших стареет и их потребности возрастают.

«Даже спустя 75 лет после холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают частицу достоинства выживших, отнятого у них в молодости», — отметил он.

Реакция РФ

Тем временем официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова назвала «безнравственной» позицию Германии по выплатам евреям, пережившим блокаду,

и раскритиковала ведущих «Эха Москвы», которые поддерживали это решение в эфире. Захарова отметила, что РФ неоднократно призывала германских партнеров, осуществляющих компенсационные выплаты, «не делать различия между людьми, которые в равной степени переживали ужасы тех событий».

Слова Захаровой прокомментировал пресс-секретарь МИД ФРГ Кристофер Бургер. Он напомнил, что в начале 2019 года министр иностранных дел Германии Хайко Маас с российским коллегой Сергеем Лавровым объявили о гуманитарном жесте для поддержки ныне живущих блокадников. Речь шла о выделении 12 млн евро на модернизацию больниц для ветеранов войны и создания германо-российского Центра встреч в Санкт-Петербурге.

Лавров же заявил, что усилия Берлина «не отменяют вопиющей несправедливости».

«Холокост — это преступление, но то, что делали немцы-фашисты в Ленинграде, — там не было различия между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил», — добавил глава российского МИД.

Бургер подчеркнул, что финансовую помощь, которую Германия предоставляет евреям, пережившим блокаду Ленинграда, необходимо отличать от других компенсаций. Он также отметил, что в 1953 году вопрос общей компенсации за военный ущерб был закрыт, так как власти СССР отказались от дальнейших немецких репараций.

«Индивидуальные выплаты евреям, которые стали жертвами расистски мотивированного преследования со стороны национал-социалистов, следует рассматривать отдельно», — сказал Бургер.

Председатель Комитета по внешним связям СанктПетербурга Евгений Григорьев сообщил, что инициативная группа тех, кто участвовал в создании и открытии памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме, собирается обратиться к германскому правительству. Их, по словам Григорьева, «глубоко возмущает разделение блокадников по национальному признаку».

В Клеймс Конференс отмечают, что новые ежемесячные выплаты помогут многим пережившим холокост избавиться от нищеты и не делать выбор между продуктами, лекарствами или платой за аренду жилья.

«Каждый год за столом переговоров мы работаем над выявлением, признанием и достижением справедливости для каждого выжившего и будем продолжать делать это до тех пор, пока с нами остается хотя бы один выживший», — пояснил исполнительный вице-президент комиссии Грег Шнайдер.

Софья Кругликова, корреспондент

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