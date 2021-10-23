 

Власти ЦАР ответили на провокационные заявления МИД Франции о российских инструкторах

23.10.2021, 17:04, Новости дня
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Сотрудничество с Россией позволило Центральноафриканской Республике решить острые проблемы в сфере обеспечения безопасности. Такое заявление сделала министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.

Глава центральноафриканского министерства так ответила на провокационные заявления французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана о том, что россияне якобы влияют на руководство африканской страны.

«ЦАР было необходимо выжить, дать отпор вооруженным группировкам, которые занимали большую часть территории. Сейчас мы в противоположной ситуации, когда государственная власть начинает восстанавливаться… и мы видим заявления, которые носят абсолютно клеветнический характер, лживые заявления, со стороны моего французского коллеги. Это неприемлемо, безответственно с его стороны», – заявила Байпо-Темон.

Российские инструкторы, о которых шла речь в интервью французского министра, по просьбе Банги занимаются обучением представителей местных силовых структур. Специалисты из РФ нередко фигурируют в публикациях западной пресс как «ЧВК Вагнера». Благодаря их работе в африканской стране сейчас есть боеспособная армия, готовая отстаивать государственные интересы, а также обеспечивать безопасность гражданского населения.



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