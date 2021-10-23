Арестован подозреваемый в поджоге дома замглавы офиса президента Украины

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23.10.2021, 16:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодозреваемый по делу о поджоге дома заместителя председателя офиса украинского президента Игоря Жовквы арестован по решению Дарницкого райсуда, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

«Дарницкий районный суд только что удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемого альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн», – сказала Максимец, передает УНН.

Арестованный – житель Киева 2001 года рождения, студент. На данный момент проходит заседание суда по избранию меры пресечения второму подозреваемому.

Ранее сообщалось, что 25-летнему подозреваемому в поджоге дома Жовквы обещали 4 тыс. долларов. Позднее стало известно, что в деле есть и второй подозреваемый, ему обещали 7 тыс. долларов.

По данным СМИ, оба подозреваемых получили заказ на поджог дома Жовквы через интернет, кто является заказчиком, пока неизвестно.



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