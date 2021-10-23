 

«Ельцин Центр» грозит прекратить работу с «Ночью музыки» после гомофобии Вадима Самойлова

23.10.2021, 16:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Ельцин Центр» может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после «гомофобных заявлений» экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова в ходе выступления, сообщила пресс-служба центра.

«Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов», – говорится в сообщении «Ельцин Центра».

«Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – отмечено в заявлении.

Ранее в соцсетях появилось резонансное видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.

Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался. «Да, «Ельцин Центр», действительно, является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича РФ была темной, а он пришел, и она стала светлой», – приводит РИА «Новости» слова музыканта.



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