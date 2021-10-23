 

В России запретят привлекать заключённых к видеофиксации пыток в тюрьмах и колониях

23.10.2021, 16:51, Разное
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Государственная дума резко осудила руководителей ФСИН, использующих труд заключённых для видеозаписи пыток и изнасилований. Депутаты намерены внести поправку в Уголовно-исполнительный кодекс, запрещающую такую практику.

Скандал в Федеральной службе исполнения наказаний разгорелся после того, как бывший заключённый Сергей Савельев передал правозащитникам около ста гигабайт видеозаписей «специальных мероприятий» в колонии, где отбывал наказание. Как показало проведённое расследование, начальник колонии незаконно привлёк Сергея к обслуживанию видеорегистраторов, на которые записывались пытки, а также к хранению архива записей в компьютерной сети ФСИН. Савельева объявили в розыск, однако он успел бежать из страны, и, предположительно, находится во Франции.

«Сведения об оперативных мероприятиях, проводимых в местах лишения свободы, охраняются Законом о государственной тайне. Поэтому участвовать в них могут только сотрудники, имеющие соответствующую форму допуска. Вопиющая некомпетентность руководства ФСИН привела к тому, что доступ к гостайне получил осуждённый, к тому же не гражданин России, и это дорого обошлось нашей стране!» – прокомментировали в комитете по законодательству Госдумы.

Поправка в Уголовно-исполнительный кодекс уже подготовлена к первому чтению. Она запрещает заключённым прикасаться к любому видеоэлектронному оборудованию, принадлежащему ФСИН. В случае, если заключённого принуждают к этому, он обязан через адвоката направить жалобу в прокуратуру.

Часть депутатов считает, что подготовленная поправка не решит проблему полностью. Они предлагают запретить пытать и насиловать заключённых любым людям, не являющимся аттестованными сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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