Апельсин может заменить пять лекарств

Медики заявили, что употребление апельсина может заменить прием пяти лекарств. Уже скоро начнется сезон продажи цитрусовых, поэтому важно знать все об их питательных свойствах и ценности для здоровья.

Апельсин является очень полезным продуктов. «Натуральными лекарствами» можно считать цедру, кожуру, косточки, листья и мякоть фрукта. Последняя утоляет жажду, поскольку способствует секреции жидкости, текущей в организме. также она может помочь избавиться от сухости во рту, начавшийся рвоты.

Кожура апельсина изгоняет мокроту и осушает сырость. В ней содержится множество эфирных масел и витамина С. К тому же пережевывание кожуры представляет собой замечательный способ для устранения запаха изо рта.

Апельсиновая цедра помогает отхаркивать мокроту. Сама по себе она является горькой на вкус, но очень полезной. Ее необходимо употреблять при бронхите и сердечных патологиях. Она при хроническом кашле облегчает боль в груди.

Застой в крови помогут устранить апельсиновые косточки. Их также можно использовать для лечения мастита, грыжи, снятия боли мужских яичек.

Листья апельсина положительно влияют на печень, способствуют выведению токсинов и уменьшению отеков. Их можно заваривать вместо чая, залив горячей водой.

Источник: inosmi.ru