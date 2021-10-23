 

Jerry Heil отпраздновала день рождения танцами на крыше автобуса. Видео

23.10.2021, 16:42, Новости дня
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“Праздник продолжается! Бесплатно катаю киевлян в честь своего дня”, – написала она.

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

В Instagram Stories певица опубликовала несколько фото с первыми пассажирами ее праздничной маршрутки.

Фото: thejerryheil / Instagram
Фото: thejerryheil / Instagram
Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

В августе стало известно, что Jerry Heil стала первой украинской артисткой, победившей на конкурсе Djooky Music Awards. Теперь певица может записать свои песни в Лос-Анджелесе в студии Capitol Records.

21 октября певице исполнилось 26 лет. В этот день она представила клип на песню “ЗДН”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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