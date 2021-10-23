В Украине могут вводить бустерную дозу от коронавируса тем, кто выезжает в другие страны

Специалист сообщил, что уже есть страны которые требуют наличие бустерной дозы для въезда, в частности, Израиль. Нынешнее количество вакцин позволяет делать эти дозы, подчеркнул Лапий.

“Мы решили предусмотреть возможность введения третьей дозы для людей, выезжающих в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить прививаться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в страны, где действует такое требование. Мы не думаем, что это будет очень большой поток людей”, – объяснил он.

По словам эксперта, для введения бустерной дозы можно использовать вакцину того же производителя, что и при первичном курсе. Если ее не будет, можно применять вакцину, произведенную на другой платформе, заключил Лапий.

О вероятности начала бустерной вакцинации от коронавирусной инфекции в Украине говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Украина в этом вопросе “четко следует” рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Контекст:

Исследования Национальных институтов здоровья США, результаты которых были опубликованы 10 октября, показали, что дополнительная прививка COVID-вакциной другого производителя является эффективной и безопасной. В исследовании приняли участие 458 человек, их прививали препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 23 октября в Украине сделали почти 15,7 млн прививок от COVID-19, завершили иммунизацию (получили обе дозы) 6,4 млн украинцев.

Ляшко говорил, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

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