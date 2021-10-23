Советник главы Офиса президента Подоляк: Лещенко – не мой подчиненный

“Сергей Анатольевич Лещенко не является моим подчиненным. Он лично считает, что президент Владимир Зеленский является оптимальным на данный момент для Украины. Это его позиция, он об этом публично высказывается и это очень хорошая позиция безотносительно к фамилии президента, он ее публично высказывает, публично защищает и дает возможность с ним об этом дискутировать”, – заявил Подоляк.

Он считает, что такие блогеры, как Лещенко, выводят уровень дискуссии об общественно-политической жизни на другой уровень.

“Когда ты как Сергей Лещенко публично высказываешь свою позицию – тогда и дискуссия другого уровня. Это не какой-нибудь анонимный бот, это человек, который верит в то, что он говорит. Только такие блогеры могут давать нормальный толчок для дискуссии общественной, которой у нас кстати не хватает”, – отметил советник главы ОП.

Контекст:

Лещенко 18 октября в своем YouTube обвинил команду проекта “Обратный отсчет”, которая выходит на телеканале “UA: Перший” в том, что они не приглашают в студию представителей власти и пропрезидентской партии “Слуга народа”.

Ведущая шоу Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. “Я бы не обращала внимание на это информационное киллерство от анонимных Telegram-каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы”, – отметила она. Соведущий Барчук – Павел Казарин – в Facebook уточнил, что “бывший журналист”, который теперь защищает власть от медиа, – это именно Лещенко.

Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

Комментируя материалы о возможном отмывании денег Зеленским через офшорные компании еще до его президентства, Лещенко отметил, что не видит в этом “предмета для скандала”.

“В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь зрады нет потому, что частный бизнес. В Украине офшорные компани настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя из своего киевского офиса”, – “Цензор.НЕТ” слова Лещенко.

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