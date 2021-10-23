Списание грузовых вагонов по возрасту приведет к коллапсу на “Укрзалізниці” и сделает ее банкротом – нардеп Бондарев

“Это глупость, граничащая с криминальной ответственностью. Почему? Потому что это дестабилизирует рынок перевозки. “Укрзалізниця” и так на пороге банкротства. Если на сегодняшний день стратегически перевозчики начнут искать пути перехода на перевозку грузов автомобильным транспортом, то это серьезно ударит по бюджету поступлений “Укрзалізниці”, – объяснил политик.

По его словам, заменить списанные вагоны, которых буде свыше 50 тысяч, нереально, поскольку денег на их покупку у “Укрзалізниці” нет, а мощности украинских вагоноремонтных заводов не позволяют произвести такое количество новых вагонов в сжатые сроки.

“Это физически невозможно. Да и денег ни у кого на такое замещение сразу не будет. Я согласен с тем, что устаревшие вагоны необходимо постепенно замещать. Но это должна быть программа, которая стратегически не коснется объемов рынка перевозки”, – рассказал нардеп.

Бондарев добавил, что если проект Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту будет принят, рынок перевозок ждет коллапс из-за дефицита подвижного состава.

“Если уйдет такое количество вагонов с рынка перевозки, то у нас просто нечем будет возить. И мы столкнемся с кризисом перевозки. А “Укрзалізниця” уже точно протянет ноги и будет банкротом”, – заявил политик.

По его мнению, Мининфрастурктуры в последнее время целенаправленно принимает решения, ухудшающие условия для украинского бизнеса. Народный депутат считает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию с перевозками по железной дороге.

“Мне кажется, это уже экономическая позиция, граничащая с предательством украинских национальных интересов. Сегодня Российская Федерация продвигает программу экономического удушения украинского бизнеса через повышение цены на газ. Потому что закрываются украинские предприятия. А “Укрзалізниця” реализует такую же стратегию на рынке украинского производства за счет повышения стоимости фактически перевозки, стоимости услуг “Укрзалізниці”, приводя к увеличению себестоимости украинского продукта. Что приведет к тому, что не будет рынка сбыта для этой продукции. Что приведет к закрытию заводов и к экономическому удушению нашей страны”, – убежден Бондарев.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что “Укрзалізниця” и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков заявил, что если “Укрзалізниця” будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

“Укрзалізниця” 1 октября объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Перевозчик планирует приобрести 30 электропоездов переменного и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. В “Укрзалізниці” покупку обосновали изношенностью парка пригородных электропоездов более чем на 90%. Кроме того, компания собирается приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки составляет более 31,4 млрд грн.

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