Это только кажется, что теплый сезон за горами: тренды весна-лето 2022 года, которые уже можно носить (и как их адаптировать)

Почему стилисты советуют ознакомиться с трендами 2022 года уже сейчас? Эти знания позволят вам покупать меньше и быть на шаг впереди остальных. Если вы сможете комбинировать тенденции этой осени с актуальными новинками будущей весны, окружающие будут смотреть на вас, как на местную икону стиля.

Если вы планируете в ближайшее время отправиться на шоппинг, предлагаем вам обратить внимание на следующие вещи. Все они будут в списке популярных в следующем году, но всех их можно начинать носить уже сейчас.

Платья в бельевом стиле

Шелковые платья-комбинации станут в 2022 году более изысканными. Они получат более сложный крой, отделку из жемчуга и даже вышивку. Эти модели больше не напоминают ночные сорочки, они выглядят респектабельно и элегантно. Носить такие прекрасные платья можно уже сейчас вместе с пальто, свитерами и высокими сапогами.

Пастельные оттенки одежды

Ежегодно весна раскрашивает наш гардероб нежными красками. Однако чтобы насладиться ношением одежды пастельных тонов, совсем не обязательно ждать полгода. Этой осенью стилисты разрешили нам отказаться от сочных теплых красок в пользу мягкой пастели.

Все, от свитеров и верхней одежды до аксессуаров, сейчас наполнено нежностью сирени, лаванды, розы, мягкого пурпура и голубого неба. Большим плюсом одежды в пастельных оттенках является то, что отдельные элементы легко комбинируются друг с другом и создают приятную атмосферу.

Объемные пиджаки

Пиджаки ярких оттенков останутся популярными будущей весной. Причем однобортные блейзеры получат широкие лацканы и удлинение, а двубортные приобретут подплечники и почти квадратную форму. У некоторых моделей появятся манжеты на резинке. Все эти изделия уже сейчас могут стать частью многослойных осенних образов с пальто, свитерами, блинными юбками и ботильонами.

Прозрачные платья

Эти модели вы не сможете носить в холодную погоду на улицу. Также вы не рискнете надеть полупрозрачные платья с боди на работу. Тем не менее эти потрясающие изделия с вышивкой, отделкой и мелкой плиссировкой могут стать частью новогодних праздников.

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Винтажные платья

То же самое касается и винтажных многослойных платьев с элементами эпохи средневековья. Эстетика изделий с рукавами-буфами и многоярусными юбками, отделанными гипюром и кружевом, только набирает обороты. Чем вычурнее крой, тем лучше.

Белый цвет

Белая одежда с завидным постоянством возвращается в тренды. Весной мода на белый цвет приблизится к своему очередному пику. Однако первые ласточки этой тенденции появились уже сейчас. Ищите на полках и вешалках магазинов белые джинсы, стеганые куртки оверсайз и белые пальто. Подчеркивайте свой изысканный внешний вид броскими аксессуарами.

Бахрома

Платья, куртки и сумки с бахромой уже были популярны весной 2021 года. Тем не менее следующей весной мода на одежду с игривыми висячими прядками только усилит свои позиции. Теперь бахрома станет еще более длинной, тонкой и невесомой.

Чтобы придать изделию желаемый объем, дизайнеры увеличили количество тесемок в ряду. Зато при ходьбе туники и платья с бахромой создают невероятный эффект. Прямо сейчас носить их можно со стегаными объемными куртками и удобной обувью.