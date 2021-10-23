Мнение: «Шальная пуля»

Какая нелепая смерть. Галина Хатчинс родилась и выросла в СССР, окончила факультет международной журналистики Киевского университета. В начале 2010-х Хатчинс переехала в США, в Лос-Анджелес. Работала осветителем и ассистентом продюсера на кинопроектах.

В 2015-м Галина окончила киношколу Американского киноинститута (AFI) и стала оператором. Снимала фильмы «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и «Шальная пуля» (2020).

А погибла Галина на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Во время съемок вестерна пистолет, который должен был быть заряжен холостыми патронами, то ли выстрелил, то ли разорвался в руках актера Алека Болдуина. 42-летняя Галина Хатчинс скончалась в госпитале университета Нью-Мексико в Альбукерке.

Какая нелепая смерть… Фильм «Шальная пуля» оказался последним фильмом, снятым Галиной….

Фотография Галины Хатчинс отсюда

—