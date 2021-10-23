Мы живем в сырьевом придатке Китая?

Эксперт по российско-китайской торговле Максим Кузнецов в «Центральном вайбе».

Нас окружают предметы китайского производства. Почти вся техника, одежда, предметы быта — все это было сделано в Китае. Но что на самом деле мы знаем об этой стране? Как выглядят российско-китайские экономические отношения после «поворота на Восток», как РФ превратилась в «младшую сестру» Китая и действительно ли мы становимся «сырьевым придатком» нашего великого соседа?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Максимом Кузнецовым, вице-президентом Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), экспертом в области инвестиционного сопровождения китайского бизнеса в РФ, о различиях в прошлом двух стран, актуальной русской мечте и о том, почему РФ не смогла повторить успех Китая.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов Продюсеры: Серафима Свердлова, Маша Улазовская Съемка: Влад Докшин Монтаж: Кирилл Семенов Обложка: Анна Жаворонкова

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