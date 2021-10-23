Представитель Гаркалина опроверг сообщения о критическом состоянии артиста

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23.10.2021, 16:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСообщения о сепсисе у болеющего коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина не соответствуют действительности, сообщила его агент Наталья Теплова.

«Я понятия не имею, что за бред они (СМИ – прим. ВЗГЛЯД) пишут и откуда у них эта информация. Ни дочери его, ни мне ничего подобного не сообщали», – рассказала Теплова «Звезде».

Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина якобы почти полностью поражены легкие. Также СМИ писали, что актера якобы ввели в состояние искусственной комы.

Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.



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