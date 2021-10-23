Мнение: Почему социалисты и капиталисты помогают обществу

Вильгельм Баварский объявил во время гонений на анабаптистов: «Кто отречётся, будет обезглавлен. Кто не отречётся, будет сожжён». Живи он в наши дни, его сочли бы чудовищем типа Пол Пота, однако для Европы 16-го века подобная суровость нравов была в порядке вещей. Вильгельм IV особо не выделялся на фоне своих кровожадных современников.

Вместе с тем готовность пырнуть ближнего мечом или сжечь его заживо соседствовала в головах наших предков с готовностью поделиться с тем же самым ближним своей рубахой. Идеи альтруизма были сильны как в 16-м веке, так и в значительно более ранние времена.

Сейчас, в веке 21-м, мы стали значительно гуманнее. Как минимум на словах мы уважительно относимся к человеческой жизни и свободе. Страны, в которых инакомыслящих избивают мотыгами, вызывают всеобщее презрение как отсталые и слаборазвитые.

С альтруизмом, однако, дела обстоят примерно так же, как и 500 лет назад. Люди в массе своей не торопятся бесплатно вкалывать на нужды общества, они остаются эгоистами, думая в первую очередь о своём собственном кармане.

Социализм и капитализм решают этот вопрос.

Отличия проще всего проиллюстрировать анекдотом про евреев, которые учились пить водку. Все принесли по бутылке и влили в общий котёл. Когда же раввин зачерпнул из котла и сделал глоток, оказалось, что там одна вода — каждый решил сэкономить, понадеявшись на других участников.

Социалисты в этот момент начинают рассказывать свою главную сказку — ты не должен подменять водку водой, так как тебе же, дураку, выгоднее работать на коллектив. Научиться пить критично важно, поэтому твои расходы на водку в конечном итоге окупятся и даже принесут тебе прибыль. Выливая в общий котёл воду вместо водки, ты обманываешь не коллектив, ты обманываешь сам себя.

В реальной жизни эта благоглупость не работает. Как верно заметил русский биолог Илья Мечников, люди — не насекомые, они не будут ставить задачи муравейника выше, чем свои собственные задачи. Из-за этого в коллективе всегда найдутся беспринципные паразиты, и если никак не контролировать людей, то в конечном итоге каждому будет выгодно наплевать на окружающих, чтобы заботиться только о себе. Классика социализма, — «тебе же самому выгоднее работать на коллектив», — это обман. Николай Чернышевский написал «Что делать?» ещё в 1863 году, там он дал подробную инструкцию по построению прибыльного муравейника из швей-альтруистов. Другие социалисты читали книгу, восхищались ей, но не торопились съезжаться вместе, чтобы жить коллективом, сообща. План Чернышевского, — «каждый добровольно заботится о каждом и всем выгодно», — полностью провалился.

Капиталисты рассуждают иначе, про личную выгоду они в таких делах не думают вовсе. Порядочный человек из капиталистического общества, будь то рабочий, мещанин или промышленник, не подменяет водку водой, так как это против его совести, и так как он достаточно обеспечен, чтобы позволить себе роскошь жить честно. Капиталистическая мораль гораздо лучше отражает реальность, так как не обещает немедленной материальной награды за помощь обществу. Бесплатная раздача еды нуждающимся и прочие сугубо капиталистические затеи планово убыточны, — вместе с тем капиталисты охотно в них участвуют.

Опытные капиталисты знают, что добрые поступки наказываются, так как благодарность человеческому виду не свойственна. Наивные обещания социалистов в духе «сегодня ты помог обществу, а завтра общество поможет тебе» вызывают у них грустную улыбку. «Сегодня ты помог обществу, а завтра общество дружно изгнало тебя из Афин», — вот куда как более распространённая история.

Социалисты не могут выбраться из ловушки материализма. Как метко заметил Достоевский, они дальше брюха не идут. А раз главное в жизни — сытно набить брюхо, поровну разделив между братьями-пролетариями отобранные у буржуя богатства, то элементарная логика подсказывает орудовать в одиночку, ибо так для своего брюха выгоднее. Собственно, это мы и наблюдаем на практике. Если среди рядовых социалистов можно ещё иногда найти честного труженика, то вожди социалистов обычно ведут себя в личной жизни как карикатурные персонажи из их же собственных агитации — жрут в три горла, воруют из общей кассы, держат подчинённых в голоде и чёрном теле.

Проблема тут, повторюсь, именно в материализме, именно он тянет социализм гирей на дно. Нам ведь известны реально работающие коммуны, которые живут по принципу общего имущества. Это религиозные коммуны, объединения глубоко верующих людей. Социалисты могли бы взять такие коммуны себе за образец, однако тут на их пути возникают два неодолимых препятствия. Во-первых, идеология социализма прямо требует насмехаться над верующими, отвергать всё нематериальное. Во-вторых, такие коммуны должны быть добровольными, также они должны регулярно изгонять из своих рядов лентяев и эгоистов. С добровольностью при социализме дела обстоят неважно.

Первую проблему можно обойти, отказавшись от материализма. Для этого нужно преобразовать социалистическое движение в хилиастическую секту, заменив явно ложное «тебе же дураку выгоднее» на возвышенное «мы строим светлое царство коммунизма». В СССР среди коммунистов двадцатых и тридцатых годов было достаточно героев, которые не только сами выкладывались по полной, но и других тоже заражали своим энтузиазмом.

Вторую проблему решить нельзя. «Монахов» в любом случае будет меньшинство, опереть на них экономику невозможно. На один более-менее здоровый колхоз будет приходиться двадцать больных колхозов, состоящих из лодырей, жуликов и пьяниц. Как ни перетасовывай колоду, как ни маши транспарантами, заставить хотя бы 20% колхозников честно вкалывать «на общее благо» не получится. Чтобы вся система не посыпалась, как карточный домик, придётся отбирать у прибыльных колхозов ресурсы, отдавать их убыточным. Несколько лет несправедливого перераспределения, и весь идейный запал молодых коммунистов надёжно сойдёт на нет.

Подведу итог

Социалисты говорят — мы хорошие люди, так как думаем о благе общества, а ты подлец, так как думаешь только о себе самом. В реальности дела обстоят иначе. О благе общества думают как социалисты, так и капиталисты — в природу человека накрепко прошито требование помогать окружающим. Разница в том, что социалисты помогают обществу, рассчитывая извлечь из этого в конечном итоге личную выгоду. Капиталисты помогают обществу, так как считают это правильным из идейных соображений.