У находящегося в коме Валерия Гаркалина развился сепсис

У популярного российского актера Валерия Гаркалина развился сепсис. Известно, что он находится в состоянии комы. Медики приступили к переливанию крови.

Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина оценивается как критическое. Он находится под аппаратом ЭКМО. Из-за того, что у него начался сепсис, медики приняли решение экстренно произвести переливание крови. У звезды советского фильма «Ширли-Мырли» диагностирован тромбов вен на ногах. Все это является осложнением протекающей коронавирусной инфекции. Медики ввели Гаркалина в медикаментозную кому, чтобы организм боролся с сепсисом. Пока у него наблюдается падение давление.

Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в начале октября. Медики сразу же ввели артиста в кому. Через неделю его состояние незначительно улучшилось, его даже отключили от аппаратов. В то же время потом начал снова наблюдаться регресс.

Актер за последние несколько лет часто попадал в больницы. Он имеет хронические заболевания сердца, дважды знаменитость перенес инфаркт. В начале прошлого года Гаркалин лечил пневмонию, а в конце года попал в медучреждение с резаными ранами лица и ушибом головы. Минувшим летом актер разбил голову, упав в одном из заведений в Москве.

Источник: www.kp.ru