Костя Фауст – Личное мнение

Человек, назвавший последними подонками тех, кто возмутился аварией с Собчак в Сочи, не сидит сложа руки.

Будучи женатым на ведущей корпоративов, Костик Богомолов решил открыть интеллектуальный клуб Фауст. Да-да, только не ржите — его устраивает неумная жена, но интеллектом он при этом своим доволен.



Ну, что, невинная Гретхен, хочешь меня, хочешь?! Не хочешь. Тогда женюсь на Собчак. Фото: Соцсети

Настолько, что не просто считает умным себя, но и готов делиться дружбой — правда, за деньги.

Членство в клубе стоит от 300 тысяч до 2 миллионов в год. Самый дешёвый тариф предполагает приглашения на спектакли режиссёра, который так и не станет академическим. После представления — ужин с Костиком и, возможно, с его супругой.

Хотели бы пожрать с Собчак и Богомоловым? Ну, вот — 300 тысяч.

За миллион в год вас пригласят на чтения сценариев в какой-то театр. За два — на психотренинг от Богомолова.

Ну, что, Блиновская, съела шарик?! Не подавись от злости.

Предвосхищая вопрос о том, что за дурак заплатит Косте, скажу так: страна наша богата провинцией. Там до сих пор считают полутусовку Москвы высшим светом.

А тут — ужин. Читка сценариев. Это вам не какой-нибудь Таганрог! Не драмтеатр в Рязани — игристое вино льётся рекой. Искусство вокруг настолько глубокое, что непонятно даже его создателям.

Да и не надо его понимать. Просто смотри — ты не один дурак тут, вас собралось здесь много!

И тамада всех областных корпоративов градообразующих предприятий страны, всех автосервисов, всех свадеб региональных знаменитостей, всех дней рождений — ходит и жрёт устрицу. Она вчера ещё была в Париже, хайпилась на изнасилованиях, а вы сегодня — рядом.

Это ли не успех в столице?

На самом деле нет, но поди и убеди в этом нувориша с его женой, которые только утром впервые посетили ГУМ, а до того полвека репку ели.

Им бы книжку какую почитать, но опять же — нет. Их просто магнитом затянет в интеллектуальный клуб за цену скромной сумочки в стразах.

Молодец, Костик! Не Фауст ты, конечно, но и не нахлебник, за что хвалю. Вытряси из Ксюшки последние крошки и сваливай.

А у вас как с интеллектом? Не скромничайте, отвечайте честно.

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