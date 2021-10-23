 

Гордон: В этом году я не смог обнять на свой день рождения Михаила Саакашвили. Он передал письмо из тюрьмы

23.10.2021, 15:48, Новости дня
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“В этом году я не смог обнять на свой день рождения Михаила Саакашвили. Это письмо он передал из тюрьмы, где голодает 23-й день. Сегодня ночью Михаилу экстренно сделали переливание крови, его необходимо срочно перевезти в частную клинику. Свободу великому президенту и реформатору!” – написал Гордон.

В письме Саакашвили поздравил Гордона с днем рождения, который прошел 21 октября.

“Я горжусь нашей дружбой и считаю самым талантливым человеком нашего поколения! Обнимаю, твой верный друг Миша”, – говорится в послании.

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A post shared by Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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