 

Мнение: О шокирующем результате «возвращения» Крыма

23.10.2021, 15:40, Разное
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М-да. Ещё семь и даже пять лет назад в такое было поверить не просто сложно – невозможно. Памятуя о той бурной радости, которая охватила подавляющее большинство россиян на фоне успешной спецоперации, полуофициально названной «Возвращение Крыма в родную гавань». Казалась, посткрымский синдром упоения силой России – очень и очень надолго.

Но вот теперь…

Интересные результаты свежего исследования об основных причинах гордости и стыда за свою страну среди российской молодёжи. В его рамках опрашивались студенты московских университетов, от 17 до 25 лет. То есть, самая продвинутая в образовательном плане часть взрослеющего поколения.

Так вот, больше всего гордится наша юная поросль вовсе не какими-то духовными скрепами (хотя «Моральные качества» тоже есть в рейтинге), и даже не победой в Великой Отечественной войне (она лишь на втором месте), а… великой русской литературой! Только 2-4 места очень плотной группой занимают как раз таки Победа, Космос и достижения науки. Заслуги #СССР, по сути.

Но что ещё более неожиданно – горбачевская «перестройка» вызывает сейчас у молодых людей больше гордости, чем #Крымнаш. Хотя последний случился на их памяти, тогда как о реформах Михаил Сергеича они слышали в лучшем случае от родителей. У которых, в общем, не было оснований сильно благодарить последнего советского генсека, неумелые и противоречивые действия которого вызвали лавину, а уже та привела в конечном итоге к развалу огромной державы.

Главные причины для стыда за свою страну у молодёжи – это грубость и хамство людей (первое место), и очень плотная группа из «Репрессий 1920-1950-х годов», «Бедности населения» и «Ограниченной и корыстной власти». Последнее – достижение уже нынешнего российского руководства.

Ну и как вишенка на торте. Приход Владимира Путина к власти вызывает у современных юношей и девушек, минимум половина из которых родились и выросли уже при правящем 23-й год Национальном лидере™, ещё больший стыд, чем разрушение Советского Союза, который они даже не застали.

Справедливости ради, в отличие от «перестройки», #Крымнаш в число поводов для стыда не вошёл. Хотя и гордиться им российская #молодёжь не особенно хочет.

Интересно, почему?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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