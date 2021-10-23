Мнение: “Союзпечать №3-5”

Егор Иванов в рамках выпусков "Союзпечати" продолжает разбор публикаций различных советских СМИ.

Как обычно, много годноты.

Содержание и тайм-коды:

00:00 Приветствие

00:03 Еще раз о пьянстве Николая II

02:49 В этом выпуске

03:14 За что воевали в ВОВ?

05:20 Перед развалом СССР

06:56 Принудительная стерилизация женщин в США

09:50 О любви к народу Николая II

20:54 Рыцари труда

21:13 Беспомощность советской пропаганды

22:39 Иммигранты из СССР – 1972 г.

27:30 Нам должен кто-то другой

Содержание и тайм-коды:

00:00 Начало

00:03 В этом выпуске

00:30 Еще немного любви государя

15:25 О примирении

17:41 Советская фототехника

19:35 Африканец в галошах

21:40 Спутниковое ТВ – детям

24:15 Где мои 80 копеек?

26:10 Предупреждение из 1986-го года

Содержание и тайм-коды:

00:00 В этом выпуске

00:31 Биржевой банк над Правдой

01:11 Перед развалом СССР

03:16 Другая Правда

03:27 Александр Конаныхин

05:06 Истоки богатства Конаныхина

07:46 Незнайка на Луне

08:52 Телевидение Олимпиады-80

10:39 Пороки капитализма в советских журналах

12:28 Намотчица электрозавода – депутат Верховного Совета

14:09 Почему отказались от архитектурных излишеств

15:16 Фига Эльдара Рязанова

16:21 Павлодарский тракторный завод

22:21 “Голубенькие трактора”

19:28 Трактористка – депутат Верховного Совета СССР

23:03 Воронок – исчезнувший совхоз

26:01 Озеро Брус

28:02 Разруха в головах?

31:01 Завершение

И еще немного на тему перестроечной прессы.

1. Творческая интеллигенция хочет забрать себе музей – https://poltora-bobra.livejournal.com/1540275.html

2. Меня возмущает коза с четырьмя титьками – https://poltora-bobra.livejournal.com/1539710.html

3. Еще немного крупиц ПРАВДЫ – https://poltora-bobra.livejournal.com/1539445.html

4. Советская власть издевается над фермерами – https://poltora-bobra.livejournal.com/1538543.html

5. Как Филипыч с немцами общался – https://poltora-bobra.livejournal.com/1537446.html

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