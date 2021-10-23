Мнение: “Союзпечать №3-5”
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Егор Иванов в рамках выпусков "Союзпечати" продолжает разбор публикаций различных советских СМИ.
Как обычно, много годноты.
Содержание и тайм-коды:
00:00 Приветствие
00:03 Еще раз о пьянстве Николая II
02:49 В этом выпуске
03:14 За что воевали в ВОВ?
05:20 Перед развалом СССР
06:56 Принудительная стерилизация женщин в США
09:50 О любви к народу Николая II
20:54 Рыцари труда
21:13 Беспомощность советской пропаганды
22:39 Иммигранты из СССР – 1972 г.
27:30 Нам должен кто-то другой
Содержание и тайм-коды:
00:00 Начало
00:03 В этом выпуске
00:30 Еще немного любви государя
15:25 О примирении
17:41 Советская фототехника
19:35 Африканец в галошах
21:40 Спутниковое ТВ – детям
24:15 Где мои 80 копеек?
26:10 Предупреждение из 1986-го года
Содержание и тайм-коды:
00:00 В этом выпуске
00:31 Биржевой банк над Правдой
01:11 Перед развалом СССР
03:16 Другая Правда
03:27 Александр Конаныхин
05:06 Истоки богатства Конаныхина
07:46 Незнайка на Луне
08:52 Телевидение Олимпиады-80
10:39 Пороки капитализма в советских журналах
12:28 Намотчица электрозавода – депутат Верховного Совета
14:09 Почему отказались от архитектурных излишеств
15:16 Фига Эльдара Рязанова
16:21 Павлодарский тракторный завод
22:21 “Голубенькие трактора”
19:28 Трактористка – депутат Верховного Совета СССР
23:03 Воронок – исчезнувший совхоз
26:01 Озеро Брус
28:02 Разруха в головах?
31:01 Завершение
И еще немного на тему перестроечной прессы.
1. Творческая интеллигенция хочет забрать себе музей – https://poltora-bobra.livejournal.com/1540275.html
2. Меня возмущает коза с четырьмя титьками – https://poltora-bobra.livejournal.com/1539710.html
3. Еще немного крупиц ПРАВДЫ – https://poltora-bobra.livejournal.com/1539445.html
4. Советская власть издевается над фермерами – https://poltora-bobra.livejournal.com/1538543.html
5. Как Филипыч с немцами общался – https://poltora-bobra.livejournal.com/1537446.html
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Источник: Colonel Cassad
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