Мнение: Трусы и крестик

Как-то читал одну историю. Уж правда или нет – не знаю. Перед войной был повальный психоз по поводу распространения панических слухов о возможной войне с Германией. За этим особые отделы следили очень особо. В итоге получилась картина – перед самой войной взяли какого-то распространителя слухов, и тут началась война. Ну не выпускать же преступника. Его и посадили в итоге по прежнему обвинению. Глядя, как нынешние клепают "палки" в отчётности, не удивлюсь, если предшественники руководтствовались той же логикой.

Так вот, к чему это. На днях издание "Республика", которое теперь носит гордое именование "иностранный агент" (по сути, в нынешних условиях это чуть ли не знак качества), не стала обозначать Талибан в качестве организации, запрещенной в России. И изданию прилетел штраф. Смеха ради, "Республика" упомянула Талибан в информации о приеме представителей этой уважаемой группировки министром иностранных дел России. То есть, запрет запретом, и штраф вполне реальный, но общению на высшем уровне это никак не мешает.

Анекдот про трусы и крестик становится всё более актуальным.

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