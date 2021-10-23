 

Моющие средства Calgon оказались безвредными для употребления женщинами

23.10.2021, 15:31, Разное
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Стокгольмский институт пищевой промышленности поделился исследованиями действия химических очистителей на человека при случайном попадании в организм. Ученые провели эксперимент, в котором 2 тысячи добровольцев употребили малые дозы моющих средств. Результаты показали, что большинство испытуемых, которым безвредны очистители — женщины.

Лучше всего участницы смогли “переварить” моющее средство Calgon для посудомоек: 96% женщин справились с ним без проблем, остальные 4% — трансгендеры. Женская генетика на глубинном уровне имеет иммунитет к Calgon, предположили эксперты. Более того, некоторые испытуемые сообщили об улучшении состояния здоровья и внешнего вида.

“Мне вот дали эту бирюзовую таблетку, сначала было очень противно, но через несколько часов как будто заново родилась. Ощущение будто организм очистился. Не знаю, что это за штука, но её нужно обязательно запатентовать и в продажу”, — заявила подопытная Карла Кримсон.

Мужская часть испытуемых провалила тесты с химическими очистителями, кроме антифриза, вещество осилили 92% участников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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