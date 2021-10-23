Рябовладельческий строй

Яйца зараженных кур птицефабрики «Боровская» представлены на всероссийском конкурсе.

В Тюменской области в режиме нон-стоп продолжается операция по сжиганию 4,3 млн куриц из-за вспышки птичьего гриппа на «Боровской» птицефабрике. В это же время продукция предприятия выставлена на конкурс «Вкусы РФ 2021», где в аннотации сообщается, что птица «надёжно защищена от всех болезней».

Фото: РИА Новости

О карантине на птицефабрике стало известно 12 октября. Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов сообщил, что яйца и куры из третьего цеха будут сожжены. Позже Россельхознадзор уточнил, что уничтожению подлежит все поголовье кур и цыплят — 4,3 миллиона особей.

На предприятии ввели карантин, в результате которого около 200 сотрудников остались на рабочем месте без возможности покинуть территорию. По словам гендиректора фабрики Евгения Несвата, для сотрудников организовано трехразовое питание, в цехах установлены раскладушки и кровати. Работникам поставили прививку и выдали противовирусные препараты для профилактики. Их состояние отслеживают медики, поскольку птичий грипп — опасен для человека, может протекать как в легкой, так и в тяжелой формах, и даже приводить к летальному исходу.

Строгий карантин также введен в радиусе шести километров от птицефабрики.

Вся домашняя птица в этой зоне также подлежит уничтожению. Ветбригады вместе с полицией объезжают домохозяйства и забирают птицу для сжигания.

Жительница поселка Боровский Юлия рассказала изданию «Наш Город», что к ней приезжала такая бригада, но вместо обещанной вакцинации забрали птиц, сославшись на постановление об уничтожении всего поголовья в радиусе карантина. Юлии пообещали заплатить 3 800 рублей за 18 килограммов курятины.

18 октября стало известно о систематических нарушениях на птицефабрике, которые в течение нескольких лет выявляли сотрудники надзорных ведомств, но которые не придавались широкой огласке. Выяснилось, что за последние два года на предприятии прошло более 170 проверок, за выявленные нарушения ветеринарного законодательства о низком уровне биозащиты выписаны штрафы на общую сумму в 2 млн рублей. Как сообщили в Россельхознадзоре, птицефабрику предупреждали, что нарушения могут повлечь распространение птичьего гриппа. Однако предупреждения не помогли.

Примечательно, что в сентябре депутат Тюменской облдумы от «Единой России» Владимир Ковин, председатель комитета по аграрным вопросам, отчитывался перед коллегами о безопасности производственного процесса на птицефабрике. В это время было известно как минимум о 40 нарушениях на предприятии.

Продукция птицефабрики поставляется в магазины 22 регионов, включая ХМАО, ЯНАО, Свердловскую, Омскую, Челябинскую, Курганскую области. В Россельхознадзоре по Тюменской области сообщили «Новой», что «на сегодняшний день предприятием проводится возврат продукции, которая произведена в период подозрения на птичий грипп».

Вспышка птичьего гриппа на птицефабрике не добавила «популярности» яйцам, которые представлены на всероссийском конкурсе. Сейчас за продукцию «Боровской» проголосовали всего 12 человек, тогда как у лидеров — от 5 060 до 7 380 голосов. Приз в виде комплекса мер по продвижению бренда тюменской птицефабрике светит едва ли. Впрочем, более узнаваемым ее бренд теперь все же стал.

Юлия Глазова

—