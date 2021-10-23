Мнение: Письмо: “Вернуть и развить”

Про защиту “личных границ” скалками.

Самостоятельно разбирайте.

vasyvayner

Здравствуйте уважаемая Эволюция

Письмо об отношениях которые я бы хотела вернуть и развить с мужчиной моей мечты.

Мне 37 лет, в 16 лет вышла замуж, мужу на тот момент было 20. 12 лет была в счастливом браке. Родился сын, сейчас ему 15, отец его обожал, на тот момент я училась в институте, академ даже не думала брать, под боком мама и муж очень много занимался ребёнком, в 2012 стала вдовой, зимой 13го переехала в другой город где сейчас и живу. Работаю главным технологом на небольшом производстве, парень заканчивает 9 класс и идет в техникум. Квартира в ипотеку.

Выгляжу хорошо 160/52, Друзья сыну говорят, что не скажешь что это твоя мама.

Р 31 высокий брюнет, красавец, широкие плечи, хорошая фигура, 183/ около 90кг. Приехал в Россию из ближнего зарубежья поступать в институт, закончил, получил гражданство. Сейчас работает специалистом ВЭД. Закупки оборудования. Квартиру снимает.

На родине осталась мама которую он готовится перевозить к себе. 3 года жил с девушкой с параллельной группы. Детей нет, женат не был.

Весной произошла странная история, я увлекаюсь онлайн играми, играли в одной команде с мужчиной завязалось более личное общение, он приехал ко мне знакомиться, говорил влюблён, дважды я летала к нему в город и обнаружила что совершено ему не нужна, хотя тянула его переехать ко мне спустя всего 2 месяца реального знакомства. Влюбилась в игровой образ.

Что б вернуться в реальность , по Вашему блогу необходимо расширить интересы и круг общения. По мимо игр я увлекаюсь велосипедами, люблю катать по городу, но в основном одна. Нашла группу по интересам вступила в чат вацап, читала обсуждения, ребята там катали не по городу, а вело походы устраивали на выходные. Спросила катают ли в леса на один день без ночёвок, отозвались несколько человек. С ними и договорились на ближайшие выходные. Вечером обнаружила порванный трос на своей красотке в чат спросила посоветовать хороших механиков. Р… , написал мне в личку спросил о проблеме, предложил заменить всё и написал когда будет свободен, договорились. В тот день я осталась на работе спросила его можно ли перенести, он ответил что без проблем на любой вечер. Через пару дней он написал и спросил нужна ли ещё помощь, я ответила да, что собиралась ему написать именно сегодня, живем в разных концах города, написала что подъеду к нему вечером, как только он будет свободен, он ответит что будет катать и встретимся в центре.

Приехал, томный голос, понравился очень, всё сделал за 15 минут, пока делал болтали о велах, подавала инструменты. Рассказала что в субботу еду с ребятами на день покатушек по бездорожью. Оказалось что он организатор этой вылазки и будет вести группу. Гнала от себя мысли о симпатии помня недавнюю историю не хотела попасть в такую снова. Как только он закончил поблагодарила уехала. Через час сообщение от него «как добралась хорошо ли работает переключатель» ответила что всё отлично ещё раз поблагодарила.

Группа собралась совсем маленькая 2 девушки и я, всего 4 человек вместе с Р, в дороге часто останавливались делали сделали кучу красивых фото природы. Р был добр и галантен со всеми, часто интересовался не устали ли мы с девчонками и как ноги. По возвращению в город общение вацапе, поделились фото из поездки комплиментами «отличная поездка ты здорово ориентируешься на местности» завязалась какая то живая переписка рассказал с кем из его друзей можно познакомить одну из наших сегодняшних попутчиц, расписал почему, было приятно и весело. В поездке рассказала про рокфестиваль что я под него даже 2 дня отгулов держу. Он написал что хочет то же, и давай поедем вместе веселей. Следующий день обсуждали рокфэст, как доехать что взять, кучу мелочей. В процессе он много о себе рассказывал, про друзей про будущий отпуск про работу. Обсуждали готовящуюся в общем чате небольшой велопоход . Сказала что не смогу поехать так как отключили горячую воду, и я неделю кастрюльками гремлю на что тут же прилетело «Если надоест вся эта эпопея с кастрюлями, вёдрами и чашками, заезжай ко мне. У меня уже подали горячую воду» ничего не ответила, продолжила про поездку. Так же была небольшая поездка в ближайший лес вечером, во время неё перезнакомилась с кучей ребят

Столько красивых и интересный мужчин давно я не видела в живую, не считая работы конечно. Оказалось в группе классный возрастной разбег от 50 до 16. С Р… мы переписывались каждый день и по многу, как дела, добрые утры, будешь катать ли сегодня, общение было дружеским, без флирта, я думаю Р заметил что нравится мне и ему было приятно это. На следующие же выходные вопрос, какие у меня планы если в велопоход не поехала, высылаю скрин с компа, искала кинотеатр что б сходить на фильм ужасов, через 5 минут высылает мне скрин с бронью двух мест в одном из кинотеатров на вечер и подпись «билеты захвачены» обрадовалась решила что хочет перевести дружеский формат в формат романтический. Смотрели кино держались за руки, вышли из кино уже заполночь сказала жаль алкомаркеты закрыту, он сказал пойдём ко мне у меня дома пиво есть, пошли. Разговаривали уснули, утром позавтракали обсудили кино я уехала, следующие выходные опять тот же формат, пригласил в бар после бара, поехали к нему “я тебе сделаю плов” Поехали . Плов был вкусный. Он скорее всего видел что я хочу от него каких то намеков на большее, сближение не делал. За ручку гуляли. Обнимал. Рассказывал о мечте переехать в Канаду, я о своей про дом в Калиненграде, оказалась в Калине много лет живёт его сестра. Потом он уехал в отпуск на родину. А у меня каждые выходные велопоходы, это был взрыв эмоций и необычности, прекрасно, далекие поездки на разные озёра, купались, веселились, ели из одного котла, палатки, большая компания и просто потрясающая атмосфера. В этих походах понравился один мужчина, голубоглазый блондин, очень сексуальный зовут А, подумала что Казанова, так как и девушки в поездках на него западали сразу, флиртовал со всеми, целовались с ним в палатке. С Р мы всё так же активно и много переписывались, он делился своим отпуском я своими поездками, начали созваниваться и болтали часа по три.

Рассказал что уговорил маму переехать в город в котором мы живём и выставил дом на продажу, однако сетовал что она будет мешать ему строить личную жизнь а ему пора заводить семью. На что я сказала веть сестра в Калин живёт и не лучше ли к ней, ведь ты всё равно собираешься в Канаду и мать останется тут опять одна. Закончили на том что мама его не хочет ехать к дочери. Писал как ждёт нашей встречи и как скучает, а я уже хотела А. В одной из переписок подчеркнула про дружбу нашу, на что он написал что странная у нас дружба, ничего не ответила, но и рассказывать про А не стала, думала что возможно по приезду наше общение с Р выльется во что то. Но оно вылилось в переписке, в телефонном разговоре с Р я рассказала что в палатку ко мне пришел А и понеслась, не переспали, Р был возмущён, спросил сказала ли я что у меня есть он, ответила да, солгала. Неделя до его возвращения и сначала короной заболела его мама потом он, всё обошлось в лёгкой форме но ему пришлось задержаться там на 2 недели больше. В итоге его прилёта я ждала уже как его женщина. В аэропорту мы впервые поцеловались, первый секс, показалось что обоим он был никак. Однако с каждым разом он был внимательнее и более ласков, каждые выходные мы гуляли то по барам то по ресторанам платил то он полностью то я немного вкладывалась, ночи я проводила у него. Каждые выходные я готовила для него, было приятно его порадовать, я хорошо готовлю. Иногда приезжала среди недели. Мы очень много говорили, так много я говорила только с мужем. Сексом занимались без презервативов предохранялись ппа и так случилось что в первый же месяц наших отношений произошла осечка в опасный день. Вскочив с постели показала ему календарь, была в шоке от его реакции «ну ладно будет 2 полоски будем думать» стало грусно, неужели ему так плевать на моё здоровье. Я рано встаю, утром сходила в аптеку купила таблеток экстренной, приняла первую. Приготовила завтрак поели поехали в икею. День провели отлично, устали вернулись к нему он хорошо готовит, сделал мясо поели посмотрели кино, приняла вторую спросил что это сказала что за таблетка, удивилась что он о таких не в курсе, подумала лукавит, секс, утром уехала домой. После этого случая мы катались по городу болтали обо всём и тут он сказал “главное что б твой топографический кретинизм не передался нашим детям”. Тогда я испытала радость, отшутилась, но чётко поняла что влюблена в этого мужчину. На неделе мы гуляли близился его др, готовился, на его др приехал друг М из другого города с девушкой, пришли ещё два близких, двое остались с семьёй и не смогли, праздновали в ресторане, перезнакомилась с его друзьями. Его близкий друг И дважды повторил тост где сетовал, что его прошлые отношения закончились потерей друзей, что даже с ним он перестал общаться. Было неприятно стыдно, Р насколько я видела то же. После ресторана все вместе поехали к Р домой, играли на гитаре пели, уснули под утро. М с его девушкой в одной комнате, а мы втроём с И на одной кровати. М пригласил нас с Р в его город на след выхи, Р спросил нет ли у мен других планов ответила нет и что с радостью поеду. В течение недели мы так же много переписывается, нежности ласки,но конец этой недели был как раз временем когда должны были начаться месячные и они начались день в день по графику, утром в 8 автобус к М в гости, приехала на точку выезда стоит сияет, говорю а у меня для тебя хорошая новость, на что он выдаёт «две полоски» отвечаю лучше, «всё по графику и никаких полосок». Провели отлично время у М, погуляли по его городу, он не большой. У М дома за завтраком обсуждали как бы кто назвал детей, и кто какого пола ребёнка хочет. Меня это и напрягало и радовало. До этого в отношениях с мужчинами я чуть ли не через месяц знакомства заявляла что да детей люблю но никаких детей от меня не жди, а вот с Р я такого не говорила никогда. Он много рассказывает о маме об их отношениях, что со страхом ждём её переезда сюда, я заметила он мамкина конфетка и ни в чем ей не отказывает. Однако злиться из за этого и говорит что его это бесит. Был разговор хочу ли я от него детей, сказала что хочу но не сейчас, думала это будет как комплимент, однако получила сообщение «Буду знать что б быть внимательнее». Что ж значит он не хочет детей со мной. Получается и будущего не видит, хотя много говорит мы, и когда строит планы на будущее то учитывает меня. Написала ему что «заказала спираль и со следующего месяца нам обоим не о чем будет волноваться». И подумала стелюсь.

Выходные так же проводим вместе предохраняемся так же ппа, на неделе пишу что вечером свободна забирай, чудесный вечер готовим ужин, качаем сериал, занялись сексом и я понимаю что он скоро всё а выходить не собирается сталкиваю, понимаю что половина в меня, хватаю телефон а там день в день как в прошлый раз, показываю ему. Таблетки каждый месяц пить нельзя, насела на него мол «как так, когда то можешь когда то нет, если не можешь сказал бы сразу я бы в опасные дни не приезжала бы совсем и потом я тебе же сказал что скоро будет спираль потерпели бы оба» Начал извиняться, просил не злиться, в потоке оправдания ляпнул что бывшая пила таблетки и он так привык и это меня просто выбило, , хотелось в час ночи звонить с такси и ехать домой, бежать в ночь Вы писали, что это глупо, надуться остаться не лучше, но, выбрала второе. Пытался гладить извинялся «не трогай меня, хватит оправдываться, спи» накрылся подушкой затих. Я продолжила смотреть сериал, но уже вся была на нервах, ждала когда он уснёт. Как только выключила ноут, он начал гладить по руке и звать на плечо, мы так всегда засыпали, говорить что не может уснуть, легла, вырубилась, утром собралась на работу и везде его заблокировала. Писанину с оправданиями про бывшую мне было бы читать ещё противнее . Такому наплевательскому отношению к здоровью близкого человека это прям маркер безразличия. Но ждала что он придет поговорить ко мне домой, он знает где я живу, он не пришел не в этот день не на следующий. Да он не признавался в любви. Хотя я об этом мечтала. Но мне казалось что любит но просто не готов сказать.

Так и сижу в ожидании двух чудес, что окажусь не беременной и что он придёт.

Уважаемая Эволюция, забыть эту историю или есть шанс на будущее с этим мужчиной?