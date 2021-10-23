 

Президент «Русфонда» призвал россиян вакцинироваться и носить маски

23.10.2021, 15:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧлен Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент «Русфонда» Лев Амбиндер призвал россиян активнее вакцинироваться и носить маски на фоне грядущих локдаунов в Москве и регионах.

«Мне нравится то, что делал и продолжает делать в Москве в плане антиковидных мер Сергей Собянин. Объявление об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте давно напрашивалось. Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета. Даже если ты уверен, что сам не заболеешь, надень маску, потому что ты можешь быть переносчиком. Ужасно обидно, насколько мы не солидарные люди! Что касается вакцинации, то поначалу я со своими болячками в 77 лет думал, что это не для меня. Но, когда побывал на приеме у своего врача, узнал, что противопоказаний к прививке у меня нет. Я привился в апреле, и в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию, к чему призываю и других. Солидарность – только это нас спасет», – приводятся слова Амбиндера в Telegram-канале СПЧ.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Он напомнил, что в прошлом году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Также он выразил надежду, что накопленный за год пандемии опыт облегчит ситуацию.

«В 2020 году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Мы тогда собрали около 200 миллионов рублей. Большинство просьб на сегодня – это просьбы о помощи кислородом. Так что наша команда снова начинает собирать средства … Понятно, что мы победим – мы уже больше знаем и рассчитываем на то, что государственные органы сработают гибче», – подчеркнул член СПЧ.

За минувшие сутки в РФ выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.



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