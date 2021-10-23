 

На оголившую грудь модель у храма Василия Блаженного завели дело

23.10.2021, 15:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПо факту видеозаписи с оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного моделью Лолитой Богдановой возбудили уголовное дело, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»)», – сказал собеседник ТАСС.

По этой статье предусмотрено наказание до года лишения свободы. В отношении 22-летней Богдановой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы организовала проверку по факту публикации в Сети видеозаписи с девушкой, оголяющей грудь на фоне храма.

Ролик, на котором запечатлена девушка, позирующая с обнаженной грудью на фоне храма в центре Москвы, появился в Сети 20 октября. Пользователи узнали в девушке на записи некую модель Lola Bunny, которая на сервисе OnlyFans продает свои «голые» фото.

После этого девушка сообщила в соцсетях, что ролик был снят несколько лет назад, а видео опубликовал вообще другой человек. Она попросила извинения и заявила, что ей поступают угрозы.

В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.



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