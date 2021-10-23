Минцифры заявило о планах обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года

Обсуждается возможность обязательного использования платформы «Гостех» с 2024 года, определенная централизация будет, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции.

«Мы пока не говорим про обязательность использования платформы «Гостех», но, честно говоря, такие планы у нас есть. Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «Гостехе». Пока требования такие с завтрашнего дня не вводятся, но надо к этому готовиться, потому что, в любом случае, определенная централизация будет», – приводит РИА «Новости» слова Шадаева.

По словам главы Минцифры, в том случае, если федеральные ведомства будут запрашивать дополнительное финансирование на реализацию своих систем, приоритет будет отдан тем, кто готов реализовывать системы и сервисы на платформе.

«Что касается регионов, то мы пока нашли 600 миллионов рублей на три года, будем искать больше, но это те средства, которые мы готовы будем распределять на конкурсной основе тем субъектам, которые готовы будут решения «запиливать» на единой платформе для последующего использования другими регионами, другими муниципальными образованиями», – добавил министр.

«Гостех» – единая цифровая платформа для взаимодействия граждан, госорганов и коммерческих организаций на базе современных информтехнологий для повышения доступности госуслуг и функций, а также снижения расходов участников на использование госуслуг.

С 1 ноября 2020 года начался эксперимент по переводу государственных информационных систем на «Гостех», он продлится до 31 мая 2022 года.