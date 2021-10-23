Мнение: Сверхсмертность, 100 миллионов прививок и настоящие «поддельные» сертификаты

1. К вопросу о цене промедления с вакцинацией со стороны населения (на фоне мягкой разъяснительной политики со стороны властей). Суточные цифры смертности в стране бьют печальные рекорды прошлого года (см. заглавный график). Число преждевременно умерших за два-три года с начала эпидемии будет очень большим, а ещё значительнее будут общие потери населения от всех причин:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1802917.html

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития России на ближайшие 10 лет. Среди прочего в документах говорится о том, что по итогам 2021 года численность населения страны сократится на 535,5 тысячи человек на фоне пандемии коронавируса, а в 2022-м — ещё на 533,4 тысячи. Иными словами, за два года страна потеряет больше миллиона граждан.

https://www.economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803eedd11bc8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_do_2024g.pdf

И в прошлом году — ещё почти 400 тыс.

Полтора миллиона человек за три года.

Такое вот «обычное ОРВИ», которое «нужно побеждать своим иммунитетом»…

Это в стране, где первыми протрубили о создании вакцины!…

Но жидкий чип и «последствия прививки» страшнее!

Численность населения сокращается не только из-за ковида (от которого пока официально умерло 228 тысяч человек). На фоне экономического ковидокризиса и демографического эха 1990-х снизилась рождаемость, из-за эпидемии были закрыты границы и резко упала миграция. Зима 2019-2020 годов была тёплой и бесснежной, а вот в 2020-2021-м – сравнительно холодной, да и лето в этом году было намного жарче, что способствовало росту смертности.

Но даже если исключить эти факторы, вполне может оказаться, что коронавирус обойдётся России как минимум в полмиллиона смертей.

Не вся смертность от ковида регистрируется: многие не обращаются за медпомощью и тихо умирают дома. Ещё больше людей умирает от последствий, вызванных побочками и общим ударом инфекции по здоровью. В статистику ковидной смертности они уже не попадают.

В комментариях порой звучат мнения, что, мол, пускай умирают: «чем больше антипрививочников – тем меньше антипрививочников». С такой позицией цивилизованному человеку согласиться невозможно.

2. Число сделанных прививок в России превысило 100 миллионов, привито 36% всего населения, 45% взрослого населения, 53 миллиона человек. Каких-либо массовых негативных эффектов от «непонятной жижи», про которую рассказывали антипрививочники, не наблюдается:

https://gogov.ru/articles/covid-v-stats

Наоборот, в больницах лежат в подавляющем большинстве невакцинированные граждане, и умирают, соответственно, в основном тоже они:

https://olegmakarenko.ru/2257613.html

Одним из главных аргументов противников вакцин от ковида – что российских, что иностранных – было то, что вакцины, мол, совсем новые и мало проверены на предмет эффективности и побочных эффектов. Мы мол, лучше подождём и посмотрим, как они будут работать.

Ну вот, подождали. Прошёл год и два месяца с момента регистрации «Спутника» в России, а с момента первоначальных испытаний – около полутора лет. Сколько ещё нужно ждать?

Вакцина оказалась безопасна, её эффективность подтверждена, антитела к ковиду вырабатываются. Полностью от заражения и от превращения в переносчика вируса вакцина не спасает (иммунная система у разных людей слишком индивидуальна), однако шансы на выживание при заболевании в серьёзной форме таки повышаются в несколько раз.

В России пока что только два региона, где уже привито более 50% населения – Белгородская область и Чукотка. Смертность там за последний месяц в целом снижается:

https://gogov.ru/covid-19/blg#data

https://gogov.ru/covid-19/chuk#data

Немедленного эффекта на цифры смертности вакцинация не оказывает, – от заражения до смерти человека проходит несколько недель, – так что показатели регионов с недавно достигнутым уровнем привитости в 35-50% пока ни о чём не говорят (где-то смертность тоже скорее падает, как в Чечне и Московской области, где-то растёт, как в Москве и Тульской области, а где-то статистику смертей размазывают, упорно регистрируя по 8-9 в день, как в Мурманской области, так что никаких выводов сделать нельзя).

Предсказать дальнейшее развитие событий несложно: большинство россиян таки будет привито, и на собственном опыте убедится в безопасности вакцин. Менее удачливые убедятся во вреде ковида на собственной шкуре или на печальном примере родственников и знакомых. Сам ковид никуда ни денется (он теперь будет как сезонный грипп), однако смертность от него пойдёт на спад, как и в большинстве других стран, где было привито или переболело порядка двух третей населения.

Выжившие антипрививочники и ковидоотрицатели переключатся на какую-нибудь более модную тему.

3. В комментариях удивляются – откуда столько дураков, выкладывающих по нескольку тысяч рублей за поддельный сертификат о вакцинации, когда настоящий можно получить совершенно бесплатно.

Вот пара реплик из комментариев, которые проливают свет на этот вопрос:

https://olegmakarenko.ru/2261475.html?thread=826932451#t826932451

https://olegmakarenko.ru/2261475.html?thread=826940387#t826940387

poker_spieler: У нас был случай, когда юная сотрудница всем рассказала о том, что купила справку о вакцинации и так же пообещала рассказать как это всё делается. Разумеется, коллеги тут же донесли на неё. Но, оказалось, что она просто так прикалывалась, а справка настоящая. Всё однако закончилось плохо: две столь же юные сотрудницы подстерегли её и зверски избили, с последующим открытием уголовного дела.

PS: Не шутите так. Не у всех есть чувство юмора.

ajnar: Не переживайте за коллегу, и доносить никуда не надо. Сами же смешно выглядеть будете. Настоящий у неё сертификат и привилась она честно.

Некоторые люди умеют менять свое мнение при получении новой информации. И это нормально вполне. А кому-то очень тяжело признавать, что ошибался. Комплексы. Вот и выдумывают истории.

Кто реально покупает, не болтает об этом.

Многие действительно готовы скорее наврать о том, что пошли на преступление по подделке документов, чем признать свою неправоту.

Впрочем, многие и вправду вакцинируются фиктивно, а потом молчат до последнего, – даже вводя в заблуждение врачей и ставя под угрозу своё лечение, – лишь бы только не признавать неприятную правду:

https://newsorel.ru/fn_763327.html

У нас был случай, умерла женщина 49 лет, в анамнезе было написано, что вакцинированная, и был большой вопрос, потому что течение болезни было тяжелое, но в реанимации она призналась, что не делала вакцинацию, что это была фиктивная вакцинация.

Полагаю, ajnar прав: значительная часть людей признавать свои ошибки не умеет категорически.