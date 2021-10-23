Guardian – в Италии «зелёные пропуска» вынудили уклонистов встать в очередь на вакцинацию

Введение в Италии самых строгих в Европе требований в отношении вакцинации работающего населения привело к тому, что прежде сомневавшиеся жители страны массово записываются на прививку, пишет The Guardian. Как пишет газета, отныне допуск итальянцев на рабочие места разрешён только при наличии «зелёного пропуска», подтверждающего факт вакцинации от коронавируса, иммунитет к инфекции или отрицательный результат теста на COVID-19. По мнению экспертов, именно этой мере страна обязана неуклонным снижением числа инфицированных.



Reuters

В центре вакцинации у входа в здание железнодорожного вокзала Термини в Риме в последние дни наблюдается постоянный поток людей, желающих получить первую дозу вакцины против COVID-19, пишет The Guardian. При этом настроение у посетителей не слишком радостное. «Если бы мне пришлось это сделать, я бы не стала», — говорит работница супермаркета Розанна Барбуто. Её поддерживает сотрудник фабрики Каталин: «Я делаю это, потому что мне нужно работать». Они относятся к числу тех, кто не решался на вакцинацию, но сдался после того, как Италия сделала обязательным для всех работников так называемый «зелёный пропуск», поясняет газета.

Самые строгие в Европе правила, введённые в Италии, требуют, чтобы работники представили доказательства вакцинации, иммунитета к коронавирусу или отрицательный результат теста, полученный в течение предыдущих 48 часов, для доступа на рабочие места. Некоторые считают осторожный подход Италии ключом к её нынешнему низкому уровню инфицирования, подчёркивает издание. Те, кто нарушает правила предоставления «зелёного пропуска», рискуют быть отстранёнными от работы без оплаты или получить штраф на сумму до €1500. Работодатели могут быть оштрафованы за то, что не проверили, соблюдают ли сотрудники требования.

«Я был осторожен, потому что мы с женой хотим завести ребёнка, и поэтому не торопились принимать решение… но когда на работе ввели «зелёные пропуска», мы почувствовали, что вынуждены это сделать», — рассказывает сотрудник торгового центра Элия. «Мы не против вакцинации, но не согласны с тем, как правительство решило вопрос, сказав людям, что они не смогут работать, если у них не будет этого пропуска. Они должны были бы действовать прямо и сделать вакцину обязательной, а не обходить проблему таким образом», — сетует он.

С помощью «зелёного пропуска» Италия надеется увеличить количество вакцинированных, чтобы достичь целевого охвата в размере 90% населения к концу октября и избежать очередной изоляции, поясняет газета. По состоянию на 20 октября, 81% населения в возрасте старше 12 лет уже прошёл полный цикл вакцинации.

Пропуск, который также требуется для обедов в ресторанах, посещения музеев, театров, кинотеатров и стадионов, а также для путешествий на самолётах и поездах дальнего следования, был введён в стране летом этого года в сочетании с другими мерами по борьбе с коронавирусом, такими как ношение масок в магазинах и общественном транспорте, напоминает The Guardian.

Хотя введение «зелёных пропусков» стало причиной протестов, порой переходивших в беспорядки, большинство итальянцев принимают его спокойно, пишет газета. Согласно недавнему опросу, 65% жителей поддерживают эту меру.

Сотрудник центра вакцинации возле вокзала Термини рассказал, что с сентября наблюдается постепенный рост числа людей, впервые приходящих на вакцинацию. Требование предъявления пропусков на рабочих местах вызвало мгновенное увеличение числа записи на получение первой дозы.

Правительство Италии также отвергло идею сделать тесты на COVID-19 бесплатными — ещё один способ склонить людей к получению вакцины. Джузеппе Лонго, владелец аптеки в римском районе Эсквилино, уже около года продаёт тесты на коронавирус стоимостью €22 каждый. С пятницы очередь на тесты стала длиннее.

«Но мы пытаемся убедить клиентов сделать прививку, особенно тех, кто использует систему для продолжения работы», — говорит он. «Мы не всегда добиваемся успеха, так как многие злятся и нет никакой возможности вести с ними переговоры. Но некоторые понимают, что необходимость проходить тестирование каждые пару дней утомительна и дорого стоит, поэтому они начинают смиряться с необходимостью вакцинироваться», — замечает фармацевт.