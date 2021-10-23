 

Как долго Настя пробудет Аминой? – Личное мнение

23.10.2021, 14:56, Разное
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Провозгласив себя правоверной мусульманкой, Настька Решёткина теперь называет себя Аминой и иногда носит в Инстаграме платок.


Фото: Соцсети

Иногда — ключевое слово.

Иногда мы лицезреем Амину в платке, а иногда Настьку — в жёстком обтягоне «в дырочку».

Как долго будет метаться Решёткина между двумя взаимоисключающими образами: образом правоверной мусульманки и образом инста-девки, выставившей на всеобщее обозрение тело в сексуальном призыве?

Даже не думайте спорить — эти два образа несовместимы.

Если ты — правоверная мусульманка, то ходи в обтягоне, отключив зад, в спальне перед мужем и больше нигде.

Если ты — инста-девка, то не надо оскорблять чувства истинно верующих, время от времени надевая хиджаб. Это тебе не маскарадный костюм, не прикол, не игрушка.

Решёткина, пойми: нельзя играть в мусульманку. Это неприлично. Это неправильно. Это оскорбляет верующих.

То, что ты творишь у себя Инстаграме, называется: «И нашим, и вашим». Иногда такой подход к жизни прокатывает, но когда дело касается святого — истинной веры — нет.

С верой нельзя играть в игры. Ты либо веришь и живёшь соответственно, либо — нет.

Стыдно за тебя, Решёткина. Очень стыдно.

Как долго Настя, по-вашему, пробудет Аминой? Когда и почему это закончится?

Источник: Лена Миро



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