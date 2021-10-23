В оружии, из которого Болдуин застрелил оператора, был боевой патрон. Актер не знал об этом

Пистолет, из которого актер совершил выстрел, был одним из трех, которые оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид установила на тележку возле деревянного строения, где разыгрывалась сцена из фильма. Холлс вытащил пистолет из тележки и принес его Болдуину, не зная, что оно было заряжено боевыми патронами.

В момент передачи Болдуину пистолета Холлс крикнул: “Холодное оружие”, говорится в записях следствия. Это означало, что оружие безопасно и в нем нет боевых патронов.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна “Ржавчина” с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была оператор Галина Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время использования Болдуином оружия – оно случайно выстрелило. Съемки ленты приостановлены.

Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.

Фильм “Ржавчина” рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

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