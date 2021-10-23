Вин Дизель повел под венец дочь погибшего Пола Уокера

22-летняя Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. Вин Дизель был другом ее отца и одновременно ее крестным отцом.

Для свадьбы дочь Уокера оделась в лаконичное платье из шелка с открытой спиной и фату. Со своей стороны, жених выбрал классический костюм черного цвета. А Дизель посетил праздник в голубом костюме и в очках.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Также Мидоу показала видео с церемонии.

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Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Контекст:

Пол Уокер – американский киноактер и модель. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О’Коннора в серии фильмов “Форсаж”. В 2013 году он вместе со своим другом попал в аварию. Они погибли на месте. Похоронили Уокера 14 декабря 2013 года в Глендейле (штат Калифорния).

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