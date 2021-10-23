“В реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов”. Врач Александровской больницы рассказал о ситуации с коронавирусом

По его оценке, шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ – почти нулевой. Он подчеркнул, что это не официальная статистика, а его личные подсчеты, основанные на наблюдениях за месяц.

“Эта волна уникальна, потому что вакцины уже являются общедоступными. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть”, – написал Сидоренко.

Он отметил, что при распространении штамма “Дельта” болезнь протекает так же, как и при других штаммах, но быстрее.

“Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Потому что на одного поступающего пациента – всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, что человек просидел два часа на приемной с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место. Дождался. Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов”, – заявил врач.

Он в деталях рассказал, как протекает коронавирусная болезнь в самых тяжелых случаях, как при низкой сатурации у людей мутнеет сознание, и они начинают срывать с себя маски, пытаются встать, ломают кости, из-за чего санитарам приходится привязывать пациентов к кроватям.

“И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычания из-под маски, но на вас не будут обращать внимания. Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать через ту маску, но скорее всего, я вас тоже не пойму. Когда вы умрете, вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканную каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик”, – описал врач.

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Этот пост он поначалу опубликовал также в Facebook, но после критики комментаторов скрыл его и написал разъяснение.

“Если у вас сложилось впечатление о бездушных медиках, то вы ошибаетесь. Предвзятое отношение, если вы не вакцинированы, проявляется лишь на уровне восприятия ответственности. Врачу легче понимать, что пациент сам себя загнал в такое состояние, не вакцинировавшись, сострадание действительно будет меньше. Но работа есть работа, вы пациент, вы объект нашей работы”, – написал он.

Сидоренко подчеркнул, что к постели привязывают только в случаях, когда люди несут угрозу себе или окружающим, пытаются срывать с себя маску и катетеры. “В таких кондициях люди живут минуты, если вовремя не иммобилизировать больного. Это для вашей же безопасности и поверьте, никто от этого удовольствия не получает, мы не садисты”, – добавил он.

https://www.facebook.com/sydorenko.myhail/posts/3025298444397593

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

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