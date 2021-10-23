 

Мнение: 38 лет взрыву казарм в Бейруте

23.10.2021, 14:44, Разное
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38 лет назад в Ливане была проведена операция по уничтожению казарм морской пехоты армии США и штаба французских миротворцев с использованием смертников на грузовиках с большим количеством взрывчатки. Было убито 241 американских (для США это были крупнейшие разовые потери со времен Вьетнамской войны) и 58 французских солдат (крупнейшие разовые потери со времен войн во Вьетнаме и Алжире). Уже через несколько месяцев (после взрывов 23 октября, последний американский солдат покинул Ливан уже 26 февраля следующего года) после этих атак США и Франция бежали из Ливана. США указывали в качестве наиболее вероятных организаторов атаки Иран и "Хезбаллу", но ответственность за взрывы взял на себя палестинский "Исламский джихад".: «Мы воины Бога, … Мы не иранцы, сирийцы или палестинцы, а мусульмане, которые следуют заповедям Корана … Мы сказали после этого (взрыв посольства США в Бейруте, где погибло 63 человек, из них 17 американцев – дипломатов и офицеров ЦРУ, включая руководителя Ближневосточного отдела Роберта Эймса) что мы нанесем еще более сильный удар. Теперь они понимают, с чем имеют дело. Насилие останется нашим единственным выходом»


Данная операция с использованием шахиб-мобилей фактически открыла новую эру в инструментарии террористической войны. Сейчас автомобили со смертниками для гибридных войн на Ближнем Востоке фактически стало нормой, получив особенно широкое распространение в Ираке и Сирии, где боевики ИГИЛ использовали их даже как средство поля боя, а не только как инструмент террора.


В США в начале публиковали заниженные данные потерь – полная картина стала ясна спустя несколько дней.


Мероприятия в США по случаю.


В США эту атаку продолжают называть актом терроризма. В Иране, Ливане и Палестине – успешной атакой против иностранных оккупантов.


Памятник смертникам осуществивших эту атаку, начинающийся со слова "Убивайте их…"

Источник: Colonel Cassad



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