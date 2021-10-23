Названа дата начала продаж наушников Beats Fit Pro

Представители «Яблочной» компании объявили о том, что с первого числа следующего месяца в продажу поступят новые наушники Beats Fit Pro. Это уже вторая гарнитура за последние дни. Напомним, что недавно в Apple также анонсировали выпуск очередной модели беспроводных наушников AirPods 3.

По мнению специалистов, между новой моделью, которая должна поступить в продажу с 1 ноября, и уже известными наушниками Beats Studio Buds есть много общего.

В частности, это наличие активной системы шумоподавления. Кроме того, оба устройства оснащены чипом H1, изготовленным инженерами самой компании Apple. Период автономной работы рассчитан на шесть часов. Наушники выйдут в четырех цветовых оформлениях.