 

Компания МТС расширила возможности аренды дорогих смартфонов

23.10.2021, 14:28, Новости дня
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Если у вас нет денег, чтобы приобрести дорогой смартфон, а с дешевым ходить не хочется, то желаемый гаджет можно взять в аренду. Компания МТС заявила, что расширяет условия шеринга. Теперь iPhone можно арендовать всего на один месяц, заплатив за услугу от 3640 рублей.

Условия сервиса разработаны совместно со стартапом Arenter, поясняют представители российского мобильного оператора.

В данный момент арендовать аппараты можно только Москве и Московской области. Также для совместного использования представлены три поколения iPhone. Авторы идеи утверждают, что в дальнейшем намерены масштабировать свой бизнес и на другие регионы РФ. Разумеется, это станет возможным только в том случае, если сервис оправдает ожидания в столичном регионе.



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