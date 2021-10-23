 

В сеть попала очередная порция сообщений о будущем iPhone 14

23.10.2021, 14:28, Новости дня
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Тринадцатая линейка смартфонов Apple все еще остается «горячей» как свежеиспеченный пирог. Однако в сети постепенно появляется информация об iPhone 14, которые, как все мы понимаем, должна выйти в свет только следующей осенью.

В частности, инсайдеры сообщают о том, что в аппаратах 2022 года будет изменен дизайн передней панели, и экран будет выглядеть несколько необычно. Не исключено, что американские смартфоны, выпущенные под данным брендом, станут смахивать на LG.

Напомним, что корейская компания совсем недавно огласила о прекращении выпуска смартфонов. Это стало сюрпризом для многих. Но оказалось, что LG вовсе не хочет покидать рынок насовсем. Для смартфонов Apple она сейчас разрабатывает новые экраны.



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