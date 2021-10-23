 

В РПЦ пообещали лишить церковных наград виновных в насилии над заключенными сотрудников ФСИН

23.10.2021, 14:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники ФСИН, причастные к насилию над заключенными в саратовской колонии, лишатся епархиальных наград РПЦ, если их вина будет доказана, сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Очень важно, чтобы по результатам расследования все виновные ответили перед законом. Что касается епархиальных наград, врученных нескольким сотрудникам ФСИН, по имеющейся у меня информации из Саратовской митрополии, если будет доказана причастность награжденных к происходившему, награды будут отозваны», – сообщил Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, священники РПЦ за последние годы помогли заключенным, в том числе в сфере гуманизации «всей системы».

«Ситуации, подобные Саратовской, Иркутской, Ярославской и другим показывают, что мы только в начале пути, что очень многое еще предстоит. И что, конечно, внимание священников необходимо не только осужденным, но и тем, кто их охраняет», – заключил он.

В начале октября следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии. До этого региональный СУ СК возбуждал дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии.

Также руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.



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