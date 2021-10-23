Эксперт: Запад не критикует японскую избирательную систему, несмотря на ее непрозрачность

Избирательная система Японии не критикуется Западом, несмотря на отсутствие наблюдателей и конкуренции на выборах, в рейтинге по уровню политических и гражданских свобод Япония имеет самый высокий показатель, сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член Правления РАПН, эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ) Владимир Шаповалов.

31 октября пройдут очередные выборы в нижнюю палату японского парламента – палату представителей.

По словам Шаповалова, избирательная кампания в Японии проходит тихо и незаметно, не привлекая особого внимания со стороны международного сообщества, но сама система и электоральная практика этой азиатской демократии имеет целый ряд достаточно интересных особенностей.

«Палата состоит из 465 депутатов, большая часть которых, 289 депутатов, избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства. Обладатели остальных 176 мест определяются на основе пропорционального голосования в 11 многомандатных округах. Пассивным избирательным правом обладают граждане, достигшие 25-летнего возраста, а для избирателей действует ценз проживания на данной территории – три месяца», – приводится комментарий эксперта на сайте НОМ.

«Японскую избирательную систему довольно сложно назвать открытой, прозрачной и конкурентной. Организатором выборов выступает Министерство внутренних дел, которому подчинены Центральный совет по управлению выборами и избирательные комиссии префектур и муниципалитето», – отметил Шаповалов.

Кроме того, в выборах не имеют права участвовать ни международные, ни национальные наблюдатели, сам институт наблюдения не предусмотрен, а ящик для голосования открывается в момент начала голосования в присутствии первого пришедшего на избирательный участок избирателя.

При обилии партий побеждает всегда одна партия, Либерально-демократическая партия Японии.

ЛДПЯ была образована в 1955 году и с тех пор практически бессменно на протяжении 66 лет является правящей. Только дважды за это время, в 1993 году (на 11 месяцев) и в 2009-2012 гг., она временно уступала свое место оппозиционным партиям.

Однако правление оппозиции заканчивалось довольно быстро, и либерал-демократы в результаты внеочередных выборов возвращали себе утраченные позиции. И сейчас опросы прочат правящей партии очередную победу.

«Несмотря на все указанные специфические черты, избирательная система Японии не подвергается критике ни со стороны западных партнеров Токио, ни со стороны многочисленных международных структур, занимающихся мониторингом выборов. Никакой истерики в отношении недопуска международных наблюдателей и отсутствия в принципе какого-либо механизма общественного контроля нет. В рейтинге стран мира по уровню политических и гражданских свобод, составляемом ежегодно известной правозащитной организацией «Freedom House», Япония имеет один из самых высоких показателей, 96 баллов, опережая по показателю политических прав такие страны, как Германия, Великобритания и США и совсем ненамного отставая от лидеров – скандинавских государств», – сообщил Шаповалов.