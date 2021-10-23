Актер Ричард Гир стал свидетелем от обвинения на процессе над экс-главой МВД Италии

Известный голливудский актер Ричард Гир даст показания на судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини, которого обвиняют в незаконном удерживании мигрантов летом 2019 года и превышении должностных полномочий.

Суд в Палермо в ходе состоявшегося первого заседания принял все запросы прокуратуры на дачу показаний от стороны обвинения, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Обвинения касаются случая с судном испанской неправительственной организации Open Arms, на борту которого находились 147 спасенных в море мигрантов. Политик летом 2019 года в качестве министра не разрешал судну зайти в итальянские порты и высадить с него людей.

Сообщается, что Гир побывал на борту судна.

Также в суд для дачи показаний будут вызваны нынешняя глава МВД Лучана Ламорджезе, Джузеппе Конте, возглавлявший правительство, когда подсудимый был министром, и целый ряд его коллег по кабинету, включая нынешнего министра иностранных дел Луиджи Ди Майо. В тот период он был вице-премьером, как и Сальвини.

Первые три свидетельства предполагается заслушать 17 декабря, когда назначено следующее заседание.

Сальвини, который лично присутствовал на заседании, выразил надежду, что суд «не превратится в кинофестиваль». Ранее он отметил, что Гиру «нечему научить министра республики, который выполнял свой долг».

Отмечается, что «Лига» вновь входит в правящую коалицию, но Сальвини более не занимает никаких постов в правительстве, оставаясь сенатором республики.

Сальвини и ранее предъявлялись схожие обвинения, однако предыдущие процессы были закрыты на ранних этапах.

Ричард Гир известен по фильмам «Красотка», «Осень в Нью-Йорке» и «Мотылек».

Напомним, в конце августа премьер Чехии Андрей Бабиш призвал охранять Европу от нелегальных мигрантов.