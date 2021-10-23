Медики назвали признаки, сигнализирующие о приближающемся инсульте

Специалисты рассказали, что существуют признаки, которые указывают на приближение инсульта. Нарушение зрения и сна могут указывать на опасную закупорку сосудов в мозге.

В осенне-зимний период пожилые люди мало времени проводят на улице. Дома у них тепло и сухо, поэтому жидкости теряется больше. Закупоривание сосудов, которое ведет к инсульту, вызывает оторвавшийся тромб или бляшка, которые перекрывают просвет сосуда. Тромбоз бывает крупных и мелких сосудов, о чем подскажет проблема нарушения ночного сна. Сперва человек спал крепко, а потом стал часто просыпаться, отмечая поверхностный сон.

Также Ассоциация инсульта сообщает, что одним из симптомов приближающего инсульта является изменение зрения. Эксперты объясняют это тем, что глаза зависят от притока крови, которая богата кислородом, поэтому, когда появляется нарушение кровообращения, то происходят изменения зрения.

Ученые рассказали, что ткани и нервы глаз посылают сигналы в мозг, которые создают визуальные образы, а главную роль в этом играет сетчатка, расположенная в задней части глаза. В ней есть большие и мелкие артерии и вены, по которым кровь перемещается к сердцу и от него. Когда случается закупорка, чреватая возникновением инсульта, сетчатка лишается нормального кровоснабжения, повреждается, проявляясь изменениями зрения.

Специалисты предупреждают, что об инсульте сигнализирует полная или частичная утрата зрения и двоение в глазах. Ишемический инсульт случается, когда сгусток крови перекрывает приток крови и кислорода к мозгу. Сгустки формируются в артериях, сужающихся с возрастом человека или оказывающиеся наполненными жировыми отложениями, называющимися холестериновыми бляшками.

Кроме нарушения зрения признаками инсульта могут быть непонятная речь, слабость в конечностях, затрудненность глотания, утрата равновесия, головокружение, дезориентация и тошнота. Людям в таких случаях не стоит заниматься самолечением, а нужно немедленно обратиться к специалистам.

Источник: doctorpiter.ru