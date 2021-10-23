 

Марсоход Perseverance уничтожен гиперзвуковой ракетой неизвестного происхождения

23.10.2021, 14:11, Разное
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Марсоход Perseverance, разработанный Лабораторией реактивного движения NASA и посаженный на поверхность Марса 18 февраля 2021 года, был уничтожен ракетой неизвестного происхождения.

На месте поражения аппарата, расположенного приблизительно в 3 км от его места посадки, образовался огромный кратер, вызванный мощным взрывом.

Марсоход Perseverance уничтожен гиперзвуковой ракетой ЦирконРазработчики NASA отметили, что марсоход не содержит в своей конструкции элементов, способных вызвать какой-либо взрыв, а на территории, предназначенной для исследования, не отмечено какой-либо сейсмической активности, следовательно, разрушение вызвано внешним объектом.

Спектральный анализ излучения взрыва, зафиксированное с помощью радиотелескопов и нескольких обсерваторий, показал, что состав пылевого облака соответствует по своему содержанию выбросам, после взрыва гиперзвуковой ракеты “Циркон”. Однако лаборатория астродинамики пока затрудняется объяснить, как гиперзвуковая ракета с предельной дальностью полета 500 км смогла оказаться на Марсе и прицельно поразить американский аппарат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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