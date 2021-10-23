 

Флагманский, но уже устаревший iPhone 11 Pro подешевел на 20%

23.10.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дорогая версия «яблочного» смартфона iPhone 11 Pro выла на рынок два года назад. И все же уже называют устаревшей. Это и не удивительно. Ведь год назад вышел «двенадцатый» флагман, а совсем недавно – и тринадцатый.

Теперь стало известно, что в российских магазинах на iPhone 11 Pro начали снижать цены. Скидки составляют в среднем 20%, говорят специалисты.

Самое большое снижение цены наблюдается на версию смартфона с основным накопителем на 64 Гб. На сегодня такой аппарат легко можно купить за 70 тысяч рублей. Хотя не так давно пришлось бы заплатить примерно 90 тысяч. Отметим, что флагман из одиннадцатой линейки официально сняли с полок фирменных магазинов еще осенью прошлого года. Но на складах ведь остались запасы, которые сторонние продавцы реализуют и по сей день.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / На Украине сказали, сколько денег нужно для восстановления Донбасса

14.08 / Insider – колледж в США будет брать со студентов по $750, если те не пройдут вакцинацию

18.12 / “Россия просто не заинтересована в прекращении конфликта”. Миссия Украины при ОБСЕ отреагировала на заявление вице-спикера Госдумы РФ

31.05 / “Такой министр должен чаще бывать в Раде”. Парламент планирует заслушать Лазебную 4 июня

11.11 / Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве

10.01 / “Кабмин Украины требует”. Мэр Тернополя, который отказывался вводить локдаун, заявил, что ограничения введут

31.05 / Котлета “По-киевски”: история и рецепт блюда

24.09 / “Этого хочет мое сердце”. Экс-супруг Билык Ахмадов после развода снял ее в новом клипе с молодым певцом. Видео

02.05 / В Лас-Вегасе во время строительства бассейна нашли кости из ледникового периода

14.11 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика