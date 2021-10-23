Флагманский, но уже устаревший iPhone 11 Pro подешевел на 20%

Дорогая версия «яблочного» смартфона iPhone 11 Pro выла на рынок два года назад. И все же уже называют устаревшей. Это и не удивительно. Ведь год назад вышел «двенадцатый» флагман, а совсем недавно – и тринадцатый.

Теперь стало известно, что в российских магазинах на iPhone 11 Pro начали снижать цены. Скидки составляют в среднем 20%, говорят специалисты.

Самое большое снижение цены наблюдается на версию смартфона с основным накопителем на 64 Гб. На сегодня такой аппарат легко можно купить за 70 тысяч рублей. Хотя не так давно пришлось бы заплатить примерно 90 тысяч. Отметим, что флагман из одиннадцатой линейки официально сняли с полок фирменных магазинов еще осенью прошлого года. Но на складах ведь остались запасы, которые сторонние продавцы реализуют и по сей день.