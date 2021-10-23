Компания AMD готовит к выпуску два новых процессора

Две новые версии процессоров для мобильных устройств обещает вскоре выпустить в продажу компания AMD. Речь идет о Ryzen 7 5825U и 5 PRO 5675U.

По имеющимся данным, чипы уже готовы к запуску в производство. однако официальная презентация, судя по всему, состоится не ранее января будущего года. Разумеется, в продажу, то есть в комплектацию гаджетов, они поступят еще с некоторой задержкой.

Также источники сообщают, что конструкция обоих чипов будет гибридной. И они, вероятно, готовятся для замены Lucinne. По словам экспертов, вряд ли данные новинки шокируют своей высокой производительностью или же какими-либо другими техническими характеристиками. Это будут просто хорошие процессоры, говорят осведомленные люди.