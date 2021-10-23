 

В интернет-магазине Google Play резко снижают комиссии

23.10.2021, 13:34, Новости дня
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Владельцы фирменного интернет-магазина Google Play поумерили свой аппетит. По крайней мере, к такому выводу подталкивает сообщение о резком снижении комиссий.

Для разработчиков ПО и игрового контента это действительно стало отличной новостью. Ведь платить за использование онлайн-площадки 10-15% гораздо приятнее, чем 30%. А именно такая ставка существовала до сих пор.

По словам экспертов, снижение комиссий происходит из-за того, что Google (и не она одна) в последнее время столкнулись с сильным давлением со стороны антимонопольных органов практически на всех основных рынках сбыта. Уже дошло до серьезных наказаний и наложенных многомиллионных штрафов. Такая же проблема у основного конкурента Google по электронной торговле. Похоже, выиграет тот, кто предложит лучшие условия.



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