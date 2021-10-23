 

Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Валерия Гаркалина

23.10.2021, 13:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСостояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, существует риск возникновения тромбозов.

«Актер все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются», – передает Telegram-канал Mash.

Кроме того, существует большой риск образования тромбозов, повышаются маркеры о воспалениях. Медики продолжают бороться за жизнь Гаркалина.

Агент артиста Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН. Официальный представитель Гаркалина заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет.

Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.



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